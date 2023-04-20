Жители Поволжья рассказали, на каких условиях могли бы занять места трудовых мигрантов

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила у жителей Приволжского федерального округа, готовы ли они занять места трудовых мигрантов и на каких условиях.

По данным опроса, только 29% респондентов округа готовы занять места уехавших трудовых мигрантов. Для сравнения, такой ответ дали 28% россиян в целом. Самым важным условием опрошенные отметили соответствие профессиональной сферы — 64% ответов, а также хорошие условия труда — 48%.

Хорошие условия труда и зарплату выше той, что получали мигранты, больше всего ищет рабочий персонал (67% и 56% ответов соответственно), соответствие специальности — ИТ-специалисты (75%), педагоги и ученые (76%), медики, фармацевты и юристы (по 74%). ДМС для специалиста и его семьи хотят также ИТ-специалисты (32% ответов) и сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (29% ответов). Ради повышения престижности профессии места трудовых мигрантов готовы занять специалисты из сферы тренингов и управления персоналом (28%), а также туризма и гостеприимства (27% ответов). Ни при каких условиях чаще всего не готовы занимать места трудовых мигрантов сотрудники сферы безопасности (18% ответов).

Жители ПФО считают, что в регионе трудовых мигрантов довольно много, но они не лишают работы местных жителей. Нанимать мигрантов только на вакансии, не требующие высокой квалификации, предлагают 26% опрошенных. Для сравнения, такой ответ дали только 23% россиян в целом. При этом исключительно на позиции, требующие высокой квалификации, приглашать мигрантов считают правильным 9% жителей ПФО и только 5% россиян в целом.

Разошлись мнения у опрошенных и в причинах, по которым в ПФО используют труд мигрантов.

Чаще, чем россияне в целом, жители Поволжья отвечали утвердительно на вопрос о соблюдении прав мигрантов в округе: 17% респондентов из ПФО уверены, что права полностью соблюдаются (15% опрошенных по стране). 14% респондентов считают, что права не соблюдаются вообще (16% ответов по России в целом).