Жители Поволжья рассказали, на что хотят потратить 2024 год

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей регионов ПФО и выяснила, на какие задачи они планируют тратить больше всего времени в 2024 году, а также какие дела для них являются приоритетными, а какие нет.
67% жителей регионов Поволжья сообщили, что в ближайшие месяцы намерены большую часть времени уделять своей работе и карьере. В разрезе профессиональных сфер эта сфера жизни наиболее важна сейчас для ИТ-специалистов (74% представителей этой сферы будут прокачивать карьеру в ближайшие месяцы этого года) и маркетологов (73%).
Кроме того, ещё 48% опрошенных в регионах ПФО планируют активно вкладываться в саморазвитие, причем чаще всего интерес к этому проявляют также представители ИТ-сферы (60%), а также работники искусства и медиа (54%). Опрос предлагал множественный выбор вариантов ответов.
Еще 43% местных жителей намерены значительную часть времени тратить на свою семью. Это один из самых высоких показателей по стране. Кроме того, еще 43% решили озаботиться поддержкой здоровья. Еще 29% респондентов в Поволжье планируют в ближайшие месяцы заниматься повышением образования. Для 23% в число приоритетов входит хобби, а для 22% - спорт. И лишь 10% местных работников рассчитывает больше времени проводить с друзьями.
С точки зрения возрастных групп вкладываться в построение карьеры чаще прочих намерены соискатели 18-24 лет – сразу 83%. Эта же категория лидирует и с точки зрения интереса к саморазвитию (58%) и образованию (41%). Уделять время своему здоровью чаще всего намерены респонденты 25-34 лет (40%), а семье – те, кому от 35 до 44 лет (49%).
На что Вы планируете тратить больше времени в 2024 году? Ответы в зависимости от проф. сферы:
|
На работу
|
На саморазвитие
|
На образование
|
На семью
|
На здоровье
|
На хобби
|
На спорт
|
На друзей
|
Информационные технологии
|
74%
|
60%
|
43%
|
41%
|
39%
|
27%
|
24%
|
12%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
73%
|
52%
|
33%
|
42%
|
35%
|
31%
|
30%
|
13%
|
Наука, образование
|
72%
|
48%
|
32%
|
40%
|
36%
|
30%
|
22%
|
11%
|
Розничная торговля
|
70%
|
39%
|
17%
|
37%
|
37%
|
21%
|
21%
|
8%
|
Высший и средний менеджмент
|
67%
|
39%
|
28%
|
50%
|
36%
|
16%
|
29%
|
7%
|
Управление персоналом, тренинги
|
67%
|
40%
|
31%
|
48%
|
32%
|
27%
|
20%
|
14%
|
Строительство, недвижимость
|
65%
|
46%
|
25%
|
38%
|
27%
|
25%
|
25%
|
8%
|
Закупки
|
64%
|
43%
|
19%
|
43%
|
29%
|
17%
|
24%
|
12%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
64%
|
54%
|
26%
|
34%
|
40%
|
30%
|
24%
|
14%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
62%
|
36%
|
21%
|
42%
|
34%
|
22%
|
20%
|
5%
|
Финансы, бухгалтерия
|
60%
|
41%
|
24%
|
50%
|
38%
|
18%
|
22%
|
5%
|
Медицина, фармацевтика
|
59%
|
36%
|
26%
|
51%
|
33%
|
15%
|
8%
|
10%
|
Административный персонал
|
59%
|
41%
|
21%
|
39%
|
35%
|
27%
|
14%
|
8%
|
Безопасность
|
57%
|
40%
|
11%
|
46%
|
34%
|
9%
|
9%
|
6%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
57%
|
36%
|
17%
|
41%
|
31%
|
23%
|
15%
|
9%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
53%
|
43%
|
19%
|
44%
|
33%
|
21%
|
17%
|
7%
|
Юристы
|
51%
|
36%
|
21%
|
44%
|
39%
|
18%
|
18%
|
8%