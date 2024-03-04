Жители Поволжья рассказали, на что хотят потратить 2024 год

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Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей регионов ПФО и выяснила, на какие задачи они планируют тратить больше всего времени в 2024 году, а также какие дела для них являются приоритетными, а какие нет.

67% жителей регионов Поволжья сообщили, что в ближайшие месяцы намерены большую часть времени уделять своей работе и карьере. В разрезе профессиональных сфер эта сфера жизни наиболее важна сейчас для ИТ-специалистов (74% представителей этой сферы будут прокачивать карьеру в ближайшие месяцы этого года) и маркетологов (73%).

Кроме того, ещё 48% опрошенных в регионах ПФО планируют активно вкладываться в саморазвитие, причем чаще всего интерес к этому проявляют также представители ИТ-сферы (60%), а также работники искусства и медиа (54%). Опрос предлагал множественный выбор вариантов ответов.

Еще 43% местных жителей намерены значительную часть времени тратить на свою семью. Это один из самых высоких показателей по стране. Кроме того, еще 43% решили озаботиться поддержкой здоровья. Еще 29% респондентов в Поволжье планируют в ближайшие месяцы заниматься повышением образования. Для 23% в число приоритетов входит хобби, а для 22% - спорт. И лишь 10% местных работников рассчитывает больше времени проводить с друзьями.

С точки зрения возрастных групп вкладываться в построение карьеры чаще прочих намерены соискатели 18-24 лет – сразу 83%. Эта же категория лидирует и с точки зрения интереса к саморазвитию (58%) и образованию (41%). Уделять время своему здоровью чаще всего намерены респонденты 25-34 лет (40%), а семье – те, кому от 35 до 44 лет (49%).

На что Вы планируете тратить больше времени в 2024 году? Ответы в зависимости от проф. сферы: