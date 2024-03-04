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Жители Поволжья рассказали, на что хотят потратить 2024 год

4 марта 2024 09:26
49
Жители Поволжья рассказали, на что хотят потратить 2024 год

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей регионов ПФО и выяснила, на какие задачи они планируют тратить больше всего времени в 2024 году, а также какие дела для них являются приоритетными, а какие нет.

67% жителей регионов Поволжья сообщили, что в ближайшие месяцы намерены большую часть времени уделять своей работе и карьере. В разрезе профессиональных сфер эта сфера жизни наиболее важна сейчас для ИТ-специалистов (74% представителей этой сферы будут прокачивать карьеру в ближайшие месяцы этого года) и маркетологов (73%).

Кроме того, ещё 48% опрошенных в регионах ПФО планируют активно вкладываться в саморазвитие, причем чаще всего интерес к этому проявляют также представители ИТ-сферы (60%), а также работники искусства и медиа (54%). Опрос предлагал множественный выбор вариантов ответов. 

Еще 43% местных жителей намерены значительную часть времени тратить на свою семью. Это один из самых высоких показателей по стране. Кроме того, еще 43% решили озаботиться поддержкой здоровья. Еще 29% респондентов в Поволжье планируют в ближайшие месяцы заниматься повышением образования. Для 23% в число приоритетов входит хобби, а для 22% - спорт. И лишь 10% местных работников рассчитывает больше времени проводить с друзьями.

С точки зрения возрастных групп вкладываться в построение карьеры чаще прочих намерены соискатели 18-24 лет – сразу 83%. Эта же категория лидирует и с точки зрения интереса к саморазвитию (58%) и образованию (41%). Уделять время своему здоровью чаще всего намерены респонденты 25-34 лет (40%), а семье – те, кому от 35 до 44 лет (49%).

На что Вы планируете тратить больше времени в 2024 году? Ответы в зависимости от проф. сферы:

 

На работу

На саморазвитие

На образование

На семью

На здоровье

На хобби

На спорт

На друзей

Информационные технологии

74%

60%

43%

41%

39%

27%

24%

12%

Маркетинг, реклама, PR

73%

52%

33%

42%

35%

31%

30%

13%

Наука, образование

72%

48%

32%

40%

36%

30%

22%

11%

Розничная торговля

70%

39%

17%

37%

37%

21%

21%

8%

Высший и средний менеджмент

67%

39%

28%

50%

36%

16%

29%

7%

Управление персоналом, тренинги

67%

40%

31%

48%

32%

27%

20%

14%

Строительство, недвижимость

65%

46%

25%

38%

27%

25%

25%

8%

Закупки

64%

43%

19%

43%

29%

17%

24%

12%

Искусство, развлечения, массмедиа

64%

54%

26%

34%

40%

30%

24%

14%

Продажи, обслуживание клиентов

62%

36%

21%

42%

34%

22%

20%

5%

Финансы, бухгалтерия

60%

41%

24%

50%

38%

18%

22%

5%

Медицина, фармацевтика

59%

36%

26%

51%

33%

15%

8%

10%

Административный персонал

59%

41%

21%

39%

35%

27%

14%

8%

Безопасность

57%

40%

11%

46%

34%

9%

9%

6%

Транспорт, логистика, перевозки

57%

36%

17%

41%

31%

23%

15%

9%

Производство, сервисное обслуживание

53%

43%

19%

44%

33%

21%

17%

7%

Юристы

51%

36%

21%

44%

39%

18%

18%

8%
Теги: Опрос

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