Жители ПФО съедают более 320 тысяч тонн окрошки за лето

С мая по сентябрь в ПФО съедают 540 млн порций окрошки, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Общая масса этого блюда составляет до 324 тысяч тонн – это более 22% от общероссийского потребления этого холодного супа.

Окрошка как индикатор сезона

Теплый сезон в Приволжье длится с середины мая до середины сентября – около 18 недель. Согласно опросам и данным региональных аграрных вузов, в этот период средний житель ПФО ест окрошку 1,5 раза в неделю. Учитывая, что доля любящей это блюдо аудитории составляет порядка 70% населения, аналитики Россельхозбанка подсчитали: в расчете на одного едока за сезон приходится 27 порций, а на весь ПФО – 540 млн порций.

При стандартной массе одной порции 500–600 г (средний вес – 550 г) общая масса приготовленной и съеденной в Приволжье окрошки достигает 324 тысяч тонн. В масштабах страны это весомая цифра: по экспертным оценкам, на долю ПФО приходится около 22% от всероссийского объема потребления. Это второе место в стране после Центрального федерального округа.

Чтобы приготовить такой объем, округу требуется: 36 тыс. тонн картофеля, 14 тыс. тонн свежих огурцов, 10 тыс. тонн редиса, 270 млн штук куриных яиц, 4 тыс. тонн зелени (лук, укроп), 14 тыс. тонн сметаны, 14 тыс. тонн варёной колбасы и порядка 90 млн литров жидкой основы.

На квасе или на кефире?

В целом ПФО остается «территорией кваса»: около 60% запросов местных интернет-пользователей приходится на окрошку на квасе, 29% – на кефире (оставшиеся доли приходятся на альтернативные основы). Самые «квасные» регионы – Чувашская Республика (около 75% запросов об окрошке приходятся на квас) и Кировская область (примерно 73%), за ними следует Нижегородская область (около 70%).

На другом полюсе – Мордовия и Башкортостан. В Республике Мордовия кефир опережает квас: около 48% против 35%. В Башкортостане кефир и квас идут почти вровень: 42% «квасных» запросов против 40% «кефирных».

Саратовская область, Мордовия и Оренбургская область становятся главными регионами‑«экспериментаторами»: доля менее привычных версий окрошки (на минералке, рассоле, пиве, айране и т.д.) здесь доходит до 18%. А Башкортостан оказался единственным регионом, где приволжские пользователи интересуются окрошкой на комбуче (напиток на основе чайного гриба).

Вариации есть и внутри самого «квасного» тренда. В большинстве регионов ПФО чаще ищут темный ржаной квас, но есть территории, где «белый» квас (на основе муки) выходит вперед. Так, в Татарстане 63% запросов приходится именно на светлый квас и 37% – на тёмный; в Ульяновской области – 51% против 49% в пользу белого, а в Чувашской Республике – 51% против 50%. В то же время Удмуртия (67%), Пермский край (65%) и Башкортостан (63%) выступают оплотом темного ржаного кваса.