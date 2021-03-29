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Жители губернии активно регистрируются для участия в проекте «Цифровой прорыв»

29 марта 2021 17:42
72
Состязание продлится с марта по декабрь текущего года.

На платформе «Россия - страна возможностей» продолжается регистрация на всероссийский конкурс «Цифровой прорыв 2021». Состязание продлится с марта по декабрь текущего года. Жители Самарской области уже начали активно регистрироваться для участия в проекте.

Конкурсные мероприятия будут традиционно проходить в формате хакатонов - форумов, во время которых специалисты из разных областей разработки программного обеспечения ведут совместную работу над решением какой-либо проблемы. В новом сезоне больше внимания планируется уделять работе с проектами участников.

«В 2020 году «‎Цифровой прорыв» стал сообществом, а в этом году нужно переходить к целому движению. Важно вовлекать в проект как можно больше людей, чтобы сформировать самое мощное российское IT-сообщество», - подчеркнул директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв 2021» Сергей Плуготаренко.

Полуфиналы будут посвящены следующим темам: «Медицина и здравоохранение», «Образование. Развитие кадров», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Умные города, ТЭК и промышленность», «Финансы, банкинг, страхование».

Кейсовые задания будут даваться в рамках двух направлений - технического и управленческого. Отличие заключается в том, что в управленческом направлении от участников не будет требоваться программное решение задачи, приоритетом станет подготовка концепции, плана мероприятий, программы и методики, технического задания или даже нормативно-правового акта.

Кроме того, в программу конкурса 2021 года входят два акселератора. В первом смогут принять участие победители прошлого сезона, а второй предназначен для тех конкурсантов, которые покажут хорошие результаты на полуфиналах текущего сезона.

Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков отмечает особую важность конкурса для развития региона. «Участие в конкурсе откроет новые возможности в области развития кадрового потенциала, решения цифрровых задач и вызовов региона и позволит ускорить цифровую трансформацию всей страны через укрепление региональных хабов путем создания цифровых проектов и повышения вовлеченности специалистов, обладающих цифровыми навыками», - сообщил он. 

Обеспечение высококвалифицированными кадрами в IT-сфере - одна из приоритетных задач национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Важность наличия подготовленных специалистов в сфере IT для развития цифровой экономики региона неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

Конкурсу «Цифровой прорыв» всего два года, но он уже стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в России. Каждый год организаторы предлагают новые сектора экономики и стеки технологий для разработки кейсов, расширяют пул возможностей для участников и партнёров, география хакатонов также претерпевает изменения. Оператором конкурса выступает Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). 

Востребованность проекта по поддержке IT-специалистов подтверждают итоги 2019 – 2020 гг. В 2019 году конкурс прошел в 40 регионах России, в нем приняли участие более 66 тысяч человек, конкурс вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный хакатон. В конкурсных соревнованиях «Цифрового прорыва» 2020 года приняли участие уже более 94 тысяч IT-специалистов из 85 регионов Российской Федерации. Участники сезона 2020 года разработали более 1 500 прикладных IT-решений на хакатонах.

 

Фото из открытых источников

 

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Комментарии

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