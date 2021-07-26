Жители губернии могут проголосовать за лучшие работы всероссийского конкурса рисунка «Моя семья — моя Россия»

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В социальной сети ВКонтакте идёт голосование на приз зрительских симпатий всероссийского конкурса рисунка «Моя семья – моя Россия», в котором, по данным организаторов, активное участие приняли и жители Самарской области, прислав 261 работу из 8434 (6 место по количеству среди регионов).

Все работы участников конкурса загружены в 15 фотоальбомов по группам и номинациям.

Голосование продлится до 31 августа 2021г. Ставьте лайки понравившимся рисункам! Победителем станет самая понравившаяся работа.

Для быстрой навигации: https://vk.com/albums-203566746 (все 15 альбомов).

Группа «Дебют»:

- «Россия будущего глазами ребёнка» https://vk.com/album-203566746_280125749

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280126883

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280126898

Группа «Профессионал» - с 7 до 14 лет:

- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126921

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди)https://vk.com/album-203566746_280127005

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127010

Группа «Профессионал» - с 14 до 18 лет:

- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126957

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280127028

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127040

Группа «Профессионал» - с 18 до 99 лет:

- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126975

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280127071

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127080

Приём работ на «Всероссийский конкурс рисунка «Моя семья, моя Россия» проходил на Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия», расположенной в сети «интернет» по адресу: patrioticart.ru.

В Конкурсе могли принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков.

Темы номинаций:

- Россия будущего глазами ребёнка;

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди);

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства.

Один участник мог подать только по одной работе, но в каждую номинацию.

В группу «Дебют» подавали работы начинающие художники, без возрастных ограничений.

В группу «Профессионал» - участники старше 7 лет; учащиеся художественных школ, вузов, курсов, кружков; являющиеся профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.

Группа «Профессионал» разделена на возрастные категории:

- от 7 до 14 лет;

- от 14 до 18 лет;

- от 18 до 99 лет.

Работы принимались до 31 июня 2021г. через личный кабинет на Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия».

По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства. Участие в данном конкурсе — возможность быть замеченными ведущими вузами страны.

Торжественная церемония награждения запланирована на 12 сентября 2021 в Храме Христа Спасителя.

С подробной информацией и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте.