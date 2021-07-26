Жители губернии могут проголосовать за лучшие работы всероссийского конкурса рисунка «Моя семья — моя Россия»

В социальной сети ВКонтакте идёт голосование на приз зрительских симпатий всероссийского конкурса рисунка «Моя семья – моя Россия», в котором, по данным организаторов, активное участие приняли и жители Самарской области, прислав 261 работу из 8434 (6 место по количеству среди регионов).
Все работы участников конкурса загружены в 15 фотоальбомов по группам и номинациям.
Голосование продлится до 31 августа 2021г. Ставьте лайки понравившимся рисункам! Победителем станет самая понравившаяся работа.
Для быстрой навигации: https://vk.com/albums-203566746 (все 15 альбомов).
Группа «Дебют»:
- «Россия будущего глазами ребёнка» https://vk.com/album-203566746_280125749
- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280126883
- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280126898
Группа «Профессионал» - с 7 до 14 лет:
- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126921
- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди)https://vk.com/album-203566746_280127005
- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127010
Группа «Профессионал» - с 14 до 18 лет:
- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126957
- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280127028
- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127040
Группа «Профессионал» - с 18 до 99 лет:
- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126975
- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280127071
- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127080
Приём работ на «Всероссийский конкурс рисунка «Моя семья, моя Россия» проходил на Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия», расположенной в сети «интернет» по адресу: patrioticart.ru.
В Конкурсе могли принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков.
Темы номинаций:
- Россия будущего глазами ребёнка;
- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди);
- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства.
Один участник мог подать только по одной работе, но в каждую номинацию.
В группу «Дебют» подавали работы начинающие художники, без возрастных ограничений.
В группу «Профессионал» - участники старше 7 лет; учащиеся художественных школ, вузов, курсов, кружков; являющиеся профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.
Группа «Профессионал» разделена на возрастные категории:
- от 7 до 14 лет;
- от 14 до 18 лет;
- от 18 до 99 лет.
Работы принимались до 31 июня 2021г. через личный кабинет на Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия».
По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства. Участие в данном конкурсе — возможность быть замеченными ведущими вузами страны.
Торжественная церемония награждения запланирована на 12 сентября 2021 в Храме Христа Спасителя.
С подробной информацией и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте.