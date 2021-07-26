Жители губернии могут проголосовать за лучшие работы всероссийского конкурса рисунка «Моя семья — моя Россия»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовали дни Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.
В Самаре состоялась встреча делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палаты
На 28 снимках, размещенных в клиентском зале, запечатлены виды крупнейших городов региона, где работает компания «Т Плюс».
В офисе «ЭнергосбыТ Плюс» открылась фотовыставка для клиентов
Виктор Кудряшов подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам.
Виктор Кудряшов на оперативном совещании поручил до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства 
Второе место заняла команда Японии. Бронзу завоевали представители Китая.
Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Дмитрий Азаров вместе с Геннадием Котельниковым и Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов.
В день рождения Владимира Середавина в Самаре открыли новый корпус Самарской областной клинической больницы
За прошедшие выходные с запланированными объемами по ремонту подрядчик справился успешно.
В Самаре стартовал ремонт улицы Владимирской
Если раньше акцент делали на административное воздействие в отношении несознательных кондукторов и водителей, то теперь в полной мере ответственность будут нести и перевозчики.
В Самаре усиливают контроль по соблюдения масочного режима 
Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль Олимпиады.
Российская саблистка Позднякова завоевала золото Игр, победив соотечественницу Великую
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.32
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители губернии могут проголосовать за лучшие работы всероссийского конкурса рисунка «Моя семья — моя Россия»

26 июля 2021 15:09
161
Голосование продлится до 31 августа. Победителем станет самая понравившаяся работа.

В социальной сети ВКонтакте идёт голосование на приз зрительских симпатий всероссийского конкурса рисунка «Моя семья – моя Россия», в котором, по данным организаторов, активное участие приняли и жители Самарской области, прислав 261 работу из 8434 (6 место по количеству среди регионов).

Все работы участников конкурса загружены в 15 фотоальбомов по группам и номинациям.

Голосование продлится до 31 августа 2021г. Ставьте лайки понравившимся рисункам! Победителем станет самая понравившаяся работа.

Для быстрой навигации: https://vk.com/albums-203566746 (все 15 альбомов).

Группа «Дебют»:

- «Россия будущего глазами ребёнка» https://vk.com/album-203566746_280125749

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280126883

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280126898

Группа «Профессионал» - с 7 до 14 лет:

- Россия будущего глазами ребёнка  https://vk.com/album-203566746_280126921

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди)https://vk.com/album-203566746_280127005

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127010

Группа «Профессионал» - с 14 до 18 лет:

- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126957

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280127028

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127040

Группа «Профессионал» - с 18 до 99 лет:

- Россия будущего глазами ребёнка https://vk.com/album-203566746_280126975

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди) https://vk.com/album-203566746_280127071

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства https://vk.com/album-203566746_280127080

Приём работ на «Всероссийский конкурс рисунка «Моя семья, моя Россия» проходил на Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия», расположенной в сети «интернет» по адресу: patrioticart.ru.

В Конкурсе могли принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков.

Темы номинаций:

- Россия будущего глазами ребёнка;

- СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди);

- Защита жизни до рождения – образ материнства и отцовства.

Один участник мог подать только по одной работе, но в каждую номинацию.

В группу «Дебют» подавали работы начинающие художники, без возрастных ограничений.

В группу «Профессионал» - участники старше 7 лет; учащиеся художественных школ, вузов, курсов, кружков; являющиеся профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.

Группа «Профессионал» разделена на возрастные категории:

- от 7 до 14 лет;

- от 14 до 18 лет;

- от 18 до 99 лет.

Работы принимались до 31 июня 2021г. через личный кабинет на Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия».

По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства. Участие в данном конкурсе — возможность быть замеченными ведущими вузами страны.

Торжественная церемония награждения запланирована на 12 сентября 2021 в Храме Христа Спасителя.

С подробной информацией и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте.

 

Теги: голосование жители губернии конкурса рисунка 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владислав Волков: «Новый порядок исключит злоупотребления и обеспечит прозрачность процесса голосования»
22 июля 2021, 12:26
Владислав Волков: «Новый порядок исключит злоупотребления и обеспечит прозрачность процесса голосования»
Это станет надёжной гарантией от недобросовестного использования, отмечает доцент кафедры государственного и административного права Самарского... Политика
638
Самарцам предложили выбрать достопримечательности для продолжения интерактивного гида по городу
12 июля 2021, 12:44
Самарцам предложили выбрать достопримечательности для продолжения интерактивного гида по городу
Принять участие в онлайн-голосовании за новые объекты «Виртуальной прогулки» можно до 1 августа. Туризм
503
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
29 июня 2021, 10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
Подписаны соглашения ОП России с НКО по наблюдению за ходом общероссийского голосования. Политика
1182
В центре внимания
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
280
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
297
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
763
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
766
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2550
Весь список