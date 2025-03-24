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Жители губернии могут принять участие в Едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

24 марта 2025 16:41
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12 апреля по всей стране колледжи и техникумы, а также предприятия, объединенные федеральным проектом «Профессионалитет», проведут Единый день открытых дверей.

12 апреля по всей стране колледжи и техникумы, а также предприятия, объединенные федеральным проектом «Профессионалитет», проведут Единый день открытых дверей.

10 апреля в Самарской области состоится областной классный час, а 12 апреля в 11.00 начнётся областное родительское собрание. Подключиться к трансляции можно на ресурсе Центра профессионального образования Самарской области по ссылке: vk.com/cposo.

Школьники, родители и педагоги смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения и способами трудоустройства в ведущие компании страны. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что система СПО является важнейшей частью образовательного и производственного потенциала региона, и позволяет решать самые сложные задачи в стратегически важных отраслях экономики.

««Профессионалитет» – это проект, давший системе среднего профессионального образования большой толчок для развития и позволяющий подготовить выпускников колледжей и техникумов в полном соответствии с требованием работодателей. Сегодня высокопрофессиональные кадры – ценнейший ресурс. В рамках Единого дня открытых дверей нам важно рассказать ребятам, их родителям и педагогам о том, какие перспективы открывает обучение по программам «Профессионалитета» в Самарской области, какие востребованные специальности можно получить и где впоследствии работать», - рассказала врио заместителя министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Год назад участниками мероприятий Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» стали более 80 тысяч школьников Самарской области. Мероприятия прошли на площадках 26 профессиональных образовательных организаций региона. В этом году Единый день открытых дверей проведут в 36 образовательных организациях Самарской области, вошедших в кластеры «Профессионалитета».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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