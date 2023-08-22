Жителей Самары приглашают на заключительные летние астронаблюдения

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В пятницу, 25 августа, при условии ясного неба в Самаре на улице Ново-Садовой на парковке возле Глазной больницы пройдет астрономическая экскурсия. Участники смогут понаблюдать в телескопы за Луной и звездами.

Самарский клуб любителей астрономии "АстроСамара" организует бесплатную экскурсию по звездному небу (0+). Начало мероприятия в 20:00, окончание - в 23:00.



Участники смогут увидеть в телескопы Луну в фазе первой четверти, когда на границе между светлой и темной стороной спутника Земли наиболее отчетливо виден его рельеф. Также можно будет увидеть звезды и планеты.



Организаторы обращают внимание, что экскурсия состоится только при условии ясного неба. Если будет облачно, мероприятие перенесут на другой день.



А в начале августа жители Самарской области наблюдали суперлуние, пишет Сова.