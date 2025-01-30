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Жителей Самарской области стали на треть чаще приглашать работать в других странах

30 января 2025 09:27
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Жителей Самарской области стали на треть чаще приглашать работать в других странах

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные самарскими резюме в 2024 году.  Выяснилось, что их количество выросло на треть по сравнению с годом ранее.
 

За 2024 год резюме соискателей из Самарской области получили почти 15 тыс. приглашений на иностранные вакансии — это на 35% больше, чем за 2023 год. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.
 

Среди топ-15 стран чаще всего соискатели Самарской области получали приглашения на вакансии из Казахстана - 24% или 3,5 тыс. шт. При этом за год их количество уменьшилось на 14%. На втором месте – Беларусь. В 2024 году соискателям пришло 3,1 тыс. приглашений на работу, что на 56% больше, чем в 2023-м. На третьем месте - Турция, которая показала рост числа приглашений в 3,7 раза, до 1,6 тыс. шт. Следом идет Грузия: приглашений из этой страны самарцам поступило на 28% меньше – 1,2 тыс. шт. Закрывает пятерку стран Узбекистан с ростом на 21% - 925 приглашений.
 

Страна

Число приглашений 2024

Доля от общего числа

Динамика к 2023г.

1

Казахстан

3539

24%

-14%

2

Беларусь

3105

21%

+56%

3

Турция

1614

11%

+276%

4

Грузия

1218

8%

-28%

5

Узбекистан

925

6%

+21%

6

США

748

5%

+107%

7

ОАЭ

672

4%

+145%

8

Китай

571

4%

+534%

9

Сербия

481

3%

+298%

10

Кыргызстан

401

3%

+15%

11

Армения

166

1%

-22%

12

Германия

157

1%

+166%

13

Кипр

157

1%

+196%

14

Таиланд

153

1%

+705%

15

Азербайджан

146

1%

-47%


В топ-15 наиболее внушительный рост числа приглашений показали Таиланд (рост в 8 раз – 153 приглашения), Китай (в 6,3 раза – 571 пригл.) и Сербия (в 4 раза – 481 пригл.). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция: снизился поток приглашений самарцам из Азербайджана (на 47% меньше – 146 пригл.) и Армении (на 22% меньше – 166 пригл.).
 

Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%). 
 

Медианная предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения россиянам в целом, составила в 2024 году 51 700 рублей.  Однако, есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.), финансовые директора (155 500 руб.) директора по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральные директора, исполнительные директора (142 700 руб.). Самым востребованным – менеджерам по продажам – работодатели готовы были платить 67 400 рублей, в среднем.

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