Жителей Самарской области стали на треть чаще приглашать работать в других странах

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные самарскими резюме в 2024 году. Выяснилось, что их количество выросло на треть по сравнению с годом ранее.
За 2024 год резюме соискателей из Самарской области получили почти 15 тыс. приглашений на иностранные вакансии — это на 35% больше, чем за 2023 год. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.
Среди топ-15 стран чаще всего соискатели Самарской области получали приглашения на вакансии из Казахстана - 24% или 3,5 тыс. шт. При этом за год их количество уменьшилось на 14%. На втором месте – Беларусь. В 2024 году соискателям пришло 3,1 тыс. приглашений на работу, что на 56% больше, чем в 2023-м. На третьем месте - Турция, которая показала рост числа приглашений в 3,7 раза, до 1,6 тыс. шт. Следом идет Грузия: приглашений из этой страны самарцам поступило на 28% меньше – 1,2 тыс. шт. Закрывает пятерку стран Узбекистан с ростом на 21% - 925 приглашений.
|
№
|
Страна
|
Число приглашений 2024
|
Доля от общего числа
|
Динамика к 2023г.
|
1
|
Казахстан
|
3539
|
24%
|
-14%
|
2
|
Беларусь
|
3105
|
21%
|
+56%
|
3
|
Турция
|
1614
|
11%
|
+276%
|
4
|
Грузия
|
1218
|
8%
|
-28%
|
5
|
Узбекистан
|
925
|
6%
|
+21%
|
6
|
США
|
748
|
5%
|
+107%
|
7
|
ОАЭ
|
672
|
4%
|
+145%
|
8
|
Китай
|
571
|
4%
|
+534%
|
9
|
Сербия
|
481
|
3%
|
+298%
|
10
|
Кыргызстан
|
401
|
3%
|
+15%
|
11
|
Армения
|
166
|
1%
|
-22%
|
12
|
Германия
|
157
|
1%
|
+166%
|
13
|
Кипр
|
157
|
1%
|
+196%
|
14
|
Таиланд
|
153
|
1%
|
+705%
|
15
|
Азербайджан
|
146
|
1%
|
-47%
В топ-15 наиболее внушительный рост числа приглашений показали Таиланд (рост в 8 раз – 153 приглашения), Китай (в 6,3 раза – 571 пригл.) и Сербия (в 4 раза – 481 пригл.). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция: снизился поток приглашений самарцам из Азербайджана (на 47% меньше – 146 пригл.) и Армении (на 22% меньше – 166 пригл.).
Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).
Медианная предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения россиянам в целом, составила в 2024 году 51 700 рублей. Однако, есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.), финансовые директора (155 500 руб.) директора по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральные директора, исполнительные директора (142 700 руб.). Самым востребованным – менеджерам по продажам – работодатели готовы были платить 67 400 рублей, в среднем.