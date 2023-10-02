Жителей Самарской области приглашают стать участниками акции "Благородство"

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В этот раз она посвящается Году педагога и наставничества и 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Номинации акции: «Забота и милосердие», «Добровольчество», «Благотворительность», «Волонтеры», «Созидание», «Спасение», «Мужество», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Люди в погонах» им. генерала Александра Сенопальникова, «Долг», «Меценат», «Память», «Корни» и др.

Ежегодно в оргкомитет поступает порядка 300 и более заявок с историями, в которых рассказывается о различных достойных и благородных делах наших земляков.

Чтобы принять участие, необходимо до 20 октября подать заявку по адресу: ул. Самарская, 179, Дом журналиста или на почту blagorodstvo-63@mail.ru. Форму заявки можно найти на сайте: www.sjrs.ru.