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Жителей Самарской области приглашают присоединиться к национальному фотоконкурсу   Знание.Россия

28 июля 2023 14:31
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Общество «Знание» запустило фотоконкурс Знание.Россия, призванный через фотографии показать достижения нашей страны в XXI веке.

Общество «Знание» запустило фотоконкурс Знание.Россия, призванный через фотографии показать достижения нашей страны в XXI веке.

На творческое состязание приглашаются профессионалы и любители, которые могут представить на суд Экспертного совета конкурса фото с мобильных устройств и фотоаппаратов в пяти номинациях. В финале будут выбраны 65 победителей, которые получат ценные призы и смогут отправиться в фотоэкспедицию по России. Победители среди профессиональных фотографов получат возможность организовать персональную фотовыставку, а лучшие работы по итогам конкурса войдут в уникальный фотофонд нового столетия.

Главная идея национального фотоконкурса Знание.Россия — через фотографии показать достижения России XXI века в разных областях. Одной из целей конкурса станет создание самой большой всероссийской базы фотографий, а также формирование команды фотографов-профессионалов, которые создадут уникальный просветительский фотофонд Общества «Знание».

Попробовать свои силы в конкурсе может любой гражданин РФ (от 14 лет).Профессионалы и любители могут представить на конкурс фото, сделанные фотоаппаратом или мобильным устройством.Участие в конкурсе бесплатное, сбор заявок продлится до 5 октября 2023 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

«Проект Знание.Россиястанет самым масштабным фотоконкурсом России. Это шанс для каждого выразить свою любовь к Родине через взгляд на, быть может, привычные нам вещи и явления. Показать, что настоящая Россия — это и великие научные открытия, и бережно сохраненная природа заповедников, это слезы счастья на глазах спортсменов-победителей и радость учеников, идущих в первый раз в школу. Все это— то, чем можно и нужно гордиться, наша живая, эмоциональная, открытая новому страна, современная история которой создается прямо сейчас и с нашим непосредственным участием», — рассказал о конкурсе генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участникимогут выбрать одну из пяти номинаций: наука и технологии, искусство и спорт, природа, люди, архитектура и урбанистика.Чтобы привлечь максимальное количество конкурсантов, предусмотрены также три специальные номинации. В частности, Знание.Россия станет первым в мире фотоконкурсом с номинацией для авторов, создающих изображения с помощью искусственного интеллекта.В спецноминации «Коллаборация с искусственным интеллектом» будут оцениваться дополненные или обработанные искусственным интеллектом авторские фото от непрофессионалов. Еще одна спецноминация— «Народный выбор» — для фотографов-любителей с голосованием за лучшее фото в соцсетях. В спецноминацииДвижения Первых «Выбор Первых» самые душевные, креативные и эмоциональные фото из тех, что уже отобрали профессионалы, выберут дети.

Оценивать мастерство участников будут в три этапа. На первом, отборочном, Экспертная комиссия из 14 профессиональных фотографов оценит все присланные на конкурс снимки по 5-балльной шкале. Фото с оценкой «4» и «5» пройдут в полуфинал. На этом этапе оценкой мастерства займутся не только профессионалы, но и Экспертный совет, в который входят представители партнеров конкурса и лидеры общественного мнения. В финал выйдут по 100 лучших снимков в каждой из основных номинаций, а также по 50 фотографий в трех спецноминациях.

В финале будут выбраны 65 победителей — по 10 лауреатов и одному лидеру в каждой номинации. Победители получат ценные призы, возможность организовать персональную выставку в известных творческих пространствах столицы и даже отправятся в фотоэкспедицию по России в 2024 году. Участники конкурса также смогут пройти стажировку в Российском обществе «Знание»и на других площадках.

 

Фото:   пресс-служба Российского общества "Знание"

 

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