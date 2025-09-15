Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
  • Персональные данные
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – ИТ»

15 сентября 2025 10:49
170
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – ИТ»

До 30 сентября продолжается регистрация участников Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых, перспективных специалистов в области создания продуктов и сервисов с использованием информационных технологий. Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 12 лет – для участия достаточно подать заявку на сайте.

«Моя профессия – ИТ» (МПИТ) является крупнейшей профориентационной платформой в сфере информационных технологий среди школьников 6–11 классов и студентов колледжей и вузов, открывая карьерные перспективы для молодых специалистов и создав площадку для взаимодействия с ведущими игроками ИТ-отрасли. Конкурс помогает молодежи сделать осознанный выбор профессии, предоставляет возможности для профессиональной ориентации в сфере информационных технологий и технологического предпринимательства.

Основные цели конкурса «Моя профессия – ИТ» – популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере. В 2025 году конкурс «Моя профессия – ИТ» вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В этом сезоне конкурса «Моя профессия – ИТ» планируется более 25 тысяч участников. У них будет возможность пройти образовательные курсы по трем направлениям: дизайн, разработка и менеджмент. Также ребята смогут попробовать себя в решении практических задач от партнеров проекта», – рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

После регистрации участникам конкурса предстоит пройти образовательный курс по трем направлениям: дизайн, разработка, менеджмент, а также пройти тестирование, которое позволит выявить уровень профильных компетенций. По итогам обучения и тестирования участники, показавшие наиболее высокие результаты, получат возможность попасть на очные региональные этапы, поработать в командах, решая кейсы от представителей государства и бизнеса, а также получить поддержку от компетентных экспертов в сфере ИТ.

Топ сильнейших команд региональных этапов будет приглашен к участию в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года в пяти федеральных округах.

«Конкурс «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» предоставляет действительно уникальную возможность для молодежи раскрыть свои таланты, познакомиться с современными направлениями информационных технологий и определить свой путь в профессиях будущего. Участвуя в конкурсе, молодые люди смогут не только продемонстрировать свои знания и навыки, но и получить ценный опыт, познакомиться с профессионалами отрасли, а также узнать о перспективах развития ИТ-сектора. Также «Моя профессия – ИТ» способствует развитию профессиональной ориентации, мотивации к постоянному обучению и развитию технических навыков. Это отличный старт для молодых талантов, которые хотят найти свое призвание в быстрорастущем и динамично развивающемся мире информационных технологий на благо нашей страны», – подчеркнула Директор Центра компетенций «Цифровая экономика» Надежда Сурова.

Всероссийский конкурсе «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

