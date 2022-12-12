Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы»

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До 1 мая 2023 года жители Самарской области могут направить заявки для участия во Всероссийском ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. К конкурсу допускаются все желающие, точно выполнившие требования к работам конкурса, согласно его положению. Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются.

Организаторами конкурса выступили Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Конкурс организован в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

Конкурс проходит в пять этапов:

1-й этап – отборочный, проводится до 1 мая;

2 этап – определение полуфиналистов конкурса (составление лонг-листа) – до 10 июня;

3 этап – определение финалистов конкурса (составление шорт-листа) – до 25 июля;

4 этап – определение победителей конкурса – до 1 сентября;

5 этап – награждение победителей: январь-май по ежегодно утверждаемому оргкомитетом графику.