Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийских интеллектуальных конкурсах

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Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»» приглашает к участию в интеллектуальных мероприятиях обучающихся в образовательных организациях начального общего, среднего общего, профессионального и высшего образования Самарской области, а также воспитанников образовательных организаций дополнительного образования, научных руководителей, педагогов-наставников, специалистов-организаторов работы с творчески одаренной молодёжью, специалистов органов управления в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и по делам молодёжи.

Комплекс всероссийских конкурсных мероприятий, проводимых НС «Интеграция» направлен на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, повышение интереса к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний. Мероприятия НС «Интеграция» состоят в Перечне олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 616.). Также они входят в Перечень мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации по программам магистратуры (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 826).

В 2021-2022 учебном году во всероссийских интеллектуальных мероприятиях НС «Интеграция» приняли участие 5999 обучающихся и преподавателей из 1567 образовательных организаций 84 субъектов Российской Федерации, а также представители образовательных структур из Армении, Белоруссии, Донецкой Народной Республики и Таджикистана.

От Самарской области приняли участие 125 человек из 10 муниципальных образований.

Квалифицированную оценку конкурсных работ осуществлял Экспертный совет, состоящий из более чем 60 докторов и кандидатов наук научных учреждений Российской Академии Наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, Университета Прокуратуры Российской Федерации, Военного университета Минобороны РФ им. Александра Невского, МПГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ, Академии права и управления ФСИН Минюста РФ и других образовательных организаций высшего образования.

По итогам очных туров, состоявшихся в Москве, победителями признаны 483 соискателя. Шестеро из них – представители Самарского региона. Также участники от Самарской области и их наставники награждены именными знаками отличия и медалями «За успехи в исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Будущее Российской Науки», «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», «Национальное Достояние», «Первые шаги в науке (дети) и «Наставник» (преподаватели).

В 2022-2023 учебном году НС «ИНТЕГРАЦИЯ» будет проводить:

Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.09 по 19.09.2022 и с 01.02 по 10.04.2023 – заочные туры), XVII (c 12 по 13.10. 2022) и XVIII (с 17 по 18.05.2023) всероссийские молодёжные форумы;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 03.10.2022 - заочный тур) и XIX Всероссийский молодежный фестиваль (с 26 по 27.10.2022);

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2022» (c 01.09 по 30.10.2022 - заочный тур) и XX Всероссийский молодежный форум (с 16 по 17.11.2022).

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.09 по 30.10.2022 и с 01.12.2022 по 16.01.2023 – заочные туры), XIII (с 16 по 17.11.2022) и XIV (с 15 по 16.02.2023) всероссийские молодёжные форумы;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.09 по 07.11.2022 и с 01.12.2022 по 16.01.2023 - заочные туры), L (с 30.11 по 01.12.2022) и LI (с 15 по 16.02.2023) всероссийские конференции обучающихся;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.09 по 07.11.2022 и с 01.01 по 27.02.2023 - заочные туры), L (с 30.11 по 01.12.2022) и LI (с 29 по 30.03.2023) всероссийские конференции обучающихся;

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.09 по 07.11.2022 и с 01.01 по 27.02.2023 - заочные туры), XIII (с 30.11 по 01.12.2022) и XIV (с 29 по 30.03.2023) всероссийские конференции обучающихся;

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 21.11.2022 и с 01.02 по 20.03.2023 – заочные туры), XXX (с 13 по 16.12.2022) и XXXI (c 18 по 21.04.2023) всероссийские детские конференции (по две сессии);

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.12 по 06.02.2023 – заочный тур) и XVII (с 14 по 17.03.2023) Всероссийская конференция обучающихся (две сессии).

Подробности на сайте: www.integraciya.org, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников