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Жителей Самарской области приглашают принять участие в VIII Всероссийском правовом (юридическом) диктанте

28 ноября 2024 12:26
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Жителей Самарской области приглашают принять участие в VIII Всероссийском правовом (юридическом) диктанте

С 3 по 12 декабря 2024 года пройдёт VIII Всероссийский правовой (юридический) диктант, организатором которого традиционно выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций.

Юридический диктант проводится с 2017 г. и за время существования стал одним из самых известных и крупнейших российских проектов в сфере правового просвещения. За это время на вопросы о российском законодательстве ответили почти 4  млн участников из 175 стран. В прошлом году правовой диктант написали более 1 млн человек из 152 стран.

В этом году диктант впервые разделён на три блока: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес», в каждом из которых участникам предлагается ответить на 33 тестовых вопроса, в том числе видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. На ответы выделяется 60 минут.

Принять участие в тестировании может любой желающий старше 14 лет на сайте юрдиктант.рф.

Организатором предоставлена возможность прохождения тестирования на шести языках: русском, китайском, английском, арабском, испанском и португальском.

По завершении теста каждый участник получает сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. 13 декабря 2024 года на официальной платформе будут размещены информационные материалы с правильными ответами.

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