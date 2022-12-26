Жителей Самарской области приглашают принять участие в национальной премии “Жить вместе”

Я нашел ошибку
Главные новости:
Почему стоит отказаться от спиртных напитков и как важно подавать детям пример здорового питания.
Самарские эксперты дали рекомендации, как питаться в праздничные выходные без вреда для здоровья 
Региональные сервисные уполномоченные (РСУ) представили пилотные сервисы и проекты в рамках работы над жизненной ситуацией «Возвращение».
Команды РСУ из пяти регионов представили комплексные решения для поддержки военнослужащих и их семей
Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой дал свое первое интервью после подписания контракта с нашей командой.
Владимир Сычевой: Я очень рад, что буду играть за «Крылья»
На матч вышла команда Дедов Морозов, составленная из ветеранов «Крыльев» разных лет, а также тренеров Академии «Крылья Советов».
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Осуществить мечты воспитанников детских социальных учреждений и детей с Донбасса, помог росгвардейский Дед Мороз специального назначения.
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В этот день ребятам были вручены более 200 подарочных наборов.
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Отделения Российского движения детей и молодежи откроются во всех муниципалитетах нашей губернии.
«Движение первых»: в регионе создаются первичные отделения Российского движения детей и молодежи
Путем проб и ошибок Денис выбрал для себя белых гигантов.
Денис Гришин из села Сырейка Кинельского района занимается разведением перепелов
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.68
-3.45
EUR 73.04
-3.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области приглашают принять участие в национальной премии “Жить вместе”

26 декабря 2022 11:29
196
Жителей Самарской области приглашают принять участие в национальной премии “Жить вместе”

Премия “Жить вместе”, организованная одноименным Благотворительным фондом “Жить вместе”, ищет и поддерживает неравнодушных людей, которые проявляют гражданскую инициативу, объединяются в сообщества и решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся, в общем – делают добрые дела и изменяют нашу жизнь к лучшему.

Призовой фонд Премии в 2023 году составит 1 125 000 рублей.

Андрей Васенёв, руководитель премии “Жить вместе”:

“В 2023 году премию “Жить вместе” будут вручать уже в четвёртый раз. В течение предыдущих трёх лет мы приняли более тысячи заявок из 80 регионов России, а в этот раз ожидается рекордное число номинантов, потому что из года в год премия становится всё известнее”.

Главный критерий отбора кандидатов на Премию – наличие устойчивого сообщества, организованного на основе общих ценностей и объединённого общей целью. Это может быть как постоянная команда, так и привлечённые волонтёры, которые вносят посильный вклад в общее дело. Проект должен существовать не менее 3 лет (то есть начат не позднее 31.12.2020)

В этот раз лауреаты Премии “Жить вместе” будут награждены в 5 номинациях:

  • “Память” (проекты, которые занимаются сохранением памяти о жертвах советских репрессий, генеалогические проекты);

  • “Культура” (театральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия);

  • “Милосердие” (социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке и сопровождении, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи, проекты, направленные на системные изменения комплексной помощи людям);

  • “Церковь” (проекты, занимающиеся литургическим возрождением, духовным и церковным просвещением, развитием общения  на приходах и в общинах, изучением опыта новомучеников и исповедников российских);

  • “Русская традиция” (проекты, которые занимаются сохранением и возрождением традиционной русской культуры в разных её видах (крестьянская сельская культура, городская культура, фольклор) и русской идентичности).

Лауреатов Премии определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители. Эксперты оценят эффективность предлагаемых проектов, рассмотрят, как с их помощью решаются социальные и общественные проблемы в регионах, а также проанализируют возможность тиражирования и масштабирования проектов в других регионах России.

О новостях Премии можно узнавать из группы ВК  БФ “Жить вместе” https://vk.com/fond_zhit_vmeste 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область - один из лучших регионов России для молодых предпринимателей
26 декабря 2022  11:46
Самарская область - один из лучших регионов России для молодых предпринимателей
191
Сегодня празднует свой юбилей самарский метрополитен!
25 декабря 2022  11:41
Сегодня празднует свой юбилей самарский метрополитен!
507
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
24 декабря 2022  14:05
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
745
Встреча с молодежными лидерами позволила обсудить итоги Госсовета и вынесенные в его повестку предложения.
23 декабря 2022  16:42
«Ваши идеи приму и помогу реализовать»: Дмитрий Азаров встретился с советом самарской молодежи в Москве
789
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
23 декабря 2022  12:52
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
1018
Весь список