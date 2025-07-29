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 Жителей Самарской области приглашают принять участие в Международном экологическом конкурсе "ЭкоМир-2025"

29 июля 2025 14:07
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Основная цель конкурса — формирование современного экологического мышления и популяризация важности личного вклада каждого жителя планеты в сохранение жизни на Земле. 

Продолжается прием заявок на Международный экологический конкурс «ЭкоМир-2025», который ежегодно проводит Российская академия естественных наук с 2003 года. Основная цель конкурса — формирование современного экологического мышления и популяризация важности личного вклада каждого жителя планеты в сохранение жизни на Земле. 

Мероприятие проходит для широкого круга лиц: российских и международных организаций, авторских коллективов, представителей органов власти, общественных деятелей, а также тех, кто лично инициировал и реализовал экологические проекты.

В 2025 году конкурс проводится по 11 ключевым номинациям, охватывающим различные направления экологической деятельности: от природоохранных технологий, экологического просвещения и волонтёрства, до экостроительства, сохранения биоразнообразия и развития экотуризма. К участию приглашаются как российские, так и зарубежные предприятия, организации, общественные объединения и частные лица, реализующие инициативы и проекты в сфере экологии.

Номинации: 
- экологическая политика и окружающая среда;
- экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;
- экологическое образование, просвещение и культура;
- эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;
- молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды (участники – молодые люди до 35 лет включительно);
- ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;
- экологически безопасные товары и продукты питания;
- экология и здоровье человека;
- сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;
- экологически безопасные технологии и материалы в строительстве, деревянном домостроении;
- ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.

Отбор участников осуществляется на основании заявок и подтверждающих документов, которые демонстрируют практические результаты представленных экологических проектов, программ или акций. Все участники, прошедшие первый этап конкурса, получают дипломы номинантов. Лауреатов I степени наградят дипломами и серебряными знаками, лауреатов II и III степени — дипломами и медалями.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2025 года.

Подробная информация о номинациях, подробные правила и условия подачи заявок размещены на официальном сайте РАЕН: www.raen.info .

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Фото:  pxhere.com


 

Теги: Экология

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