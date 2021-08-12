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Жителей региона приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Спортивная семья – здоровая семья!»
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Жителей региона приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Спортивная семья – здоровая семья!»

12 августа 2021 17:57
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Принять участие могут семейные команды, участников должно быть не менее двух.

Приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Спортивная семья – здоровая семья!»

Принять участие могут семейные команды, участников должно быть не менее двух

Онлайн-конкурс проводится по 17 августа 2021 года.

Что нужно сделать, чтобы принять участие?

Записать видеоролик с выполнением семейной командой различных элементов комплекса упражнений «Утренняя зарядка»
Разместить видеоролик в своем личном аккаунте в любой из социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм)
Поставить хештег #спорткоманда63
В информации к видеоролику должны содержаться: фамилия команды и населённый пункт

100 победителей ждут ценные призы.

Видео здесь.

Теги: Мероприятия онлайн-конкурс Спортивная семья

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