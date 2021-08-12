Жителей региона приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Спортивная семья – здоровая семья!»

Приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Спортивная семья – здоровая семья!»
Принять участие могут семейные команды, участников должно быть не менее двух
Онлайн-конкурс проводится по 17 августа 2021 года.
Что нужно сделать, чтобы принять участие?
Записать видеоролик с выполнением семейной командой различных элементов комплекса упражнений «Утренняя зарядка»
Разместить видеоролик в своем личном аккаунте в любой из социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм)
Поставить хештег #спорткоманда63
В информации к видеоролику должны содержаться: фамилия команды и населённый пункт
100 победителей ждут ценные призы.
Видео здесь.