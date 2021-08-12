Жителей региона приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Спортивная семья – здоровая семья!»

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Приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Спортивная семья – здоровая семья!»



Принять участие могут семейные команды, участников должно быть не менее двух



Онлайн-конкурс проводится по 17 августа 2021 года.



Что нужно сделать, чтобы принять участие?

Записать видеоролик с выполнением семейной командой различных элементов комплекса упражнений «Утренняя зарядка»

Разместить видеоролик в своем личном аккаунте в любой из социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм)

Поставить хештег #спорткоманда63

В информации к видеоролику должны содержаться: фамилия команды и населённый пункт



100 победителей ждут ценные призы.

Видео здесь.