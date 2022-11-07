Жителей региона приглашают к участию во Всероссийском диктанте по энергосбережению

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Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «E-ДИКТАНТ» — это интерактивный онлайн-тест, содержащий вопросы разного формата по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере ЖКХ.

Диктант проводится с 2020 года и собирает десятки тысяч неравнодушных жителей со всей страны, помогая не только проверить свои знания в этой области, но и подсказать, как можно грамотно потреблять энергетические ресурсы в быту, экономить семейный бюджет и своими действиями заботиться об экологии.

Диктант проводится на всей территории Российской Федерации в три этапа:

- первый этап - информационно-обучающий этап, проводится в период с 20 октября по 20 ноября 2022 года, содержит 4 мероприятия;

- второй этап - отборочный тур, проводится в период с 21 ноября по 9 декабря 2022 года, содержит 30 вопросов;

- третий этап - финальный тур, проводится 10 декабря 2022 года, содержит 20 вопросов.

Первый этап - информационно-обучающий

Для участия в первом этапе необходимо зайти на официальный сайт Е-Диктанта или в официальный аккаунт E-Диктанта в социальной сети и ознакомиться с информацией о порядке и сроках проведения информационно-обучающего этапа.

Одно и то же лицо может принять участие в первом этапе неограниченное количество раз.

Второй этап - отборочный тур

Для участия в отборочном туре кандидату необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Диктанта (создать личный кабинет) и поочередно ответить на вопросы Диктанта.

Одно и то же лицо может принять участие в Е-Диктанте только один раз. В случае повторной регистрации одного и того же лица результаты этого участника аннулируются.

Третий этап - финальный тур

Третий этап Е-Диктанта - финальный тур проводится в прямом эфире одного из видео-хостингов с трансляцией на официальном сайте Диктанта 10 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут по московскому времени. Продолжительность финального тура – не более 120 минут.

Конкурс на лучшую акцию энергосбережения

В рамках первого этапа Е-Диктанта в период с 20 октября 2022 года до 23 часов 59 минут по московскому времени 20 ноября 2022 года на официальном сайте Диктанта проводится конкурс на лучшую акцию энергосбережения.



Заявки участников конкурса, соответствующие требованиям конкурса, размещаются в официальном аккаунте Е-Диктанта в социальной сети для открытого голосования за лучшую работу.



По итогам голосования определяются победители, занявшие I, II и III места. Участник, занявший I место в конкурсе, дополнительно получает право встречи с представителями Организатора Е-Диктанта с целью поддержки проведения мероприятия, заявленного в работе такого участника.

Конкурс в социальных сетях «Управляй энергией»

В период с 21 ноября 2022 года до 23 часов 59 минут по московскому времени 9 декабря 2022 года в официальном аккаунте Е-Диктанта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/energydict (далее социальная сеть) проводится конкурс на лучшую публикацию по теме энергосбережения в сфере ЖКХ. Участие в конкурсе в социальной сети могут принять только участники 2 этапа.

Для участия в конкурсе необходимо:

- Подготовить творческую работу в любом формате (иллюстрация, видео, презентация, эссе) на тему: энергосбережение в сфере ЖКХ;

- В публикации необходимо указать следующие хештэги: #едиктант #жкх #энергосбережение #фондЖКХ #я_россия #ЭнергияЛайфхака;

- В публикации отметить официальный аккаунт Е-Диктанта в социальной сети (https://vk.com/energydict);

- Подписаться на официальный аккаунт Диктанта и Оператора Диктанта (https://vk.com/fopsb) в социальной сети;

- В публикации указать свои ФИО и регион проживания.



Оргкомитет определяет 15 победителей конкурса в социальных сетях в соответствии с критериями релевантности, оригинальности подачи материала, актуальности и грамотности.

Лотерея

Все участники третьего этапа Е-Диктанта принимают участие в лотерее, для чего каждому из них присваивается индивидуальный номер. В прямом эфире Оргкомитет с использованием генератора случайных чисел отбирает 20 победителей лотереи.

Сертификат участника

Все участники третьего этапа Е-Диктанта получают электронный сертификат участника путем скачивания его из личного кабинета на сайте.

Подведение итогов Диктанта, награждение победителей

Подведение итогов Е-Диктанта и объявление победителей осуществляются в прямом эфире сразу после завершения третьего этапа.



Победителями Е-Диктанта становятся 80 участников третьего этапа, занявшие первые 10 позиций общего рейтингового списка в каждом федеральном округе Российской Федерации в соответствии с полученным по результатам третьего этапа Диктанта количеством баллов.



Победители Е-Диктанта, лотереи, конкурса в социальных сетях, а также конкурса на лучшую акцию энергосбережения награждаются ценными призами с логотипом Диктанта и дипломами, которые высылаются на почтовый адрес победителя. Ценные призы и дипломы доставляются по почте за счет Оператора Диктанта, сообщает пресс-служба минэнерго и ЖКХ СО.