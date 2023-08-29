Жителей региона приглашают к участию во Всероссийском музыкальном фестивале «Мы славной Гвардии сыны! »

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24 сентября состоится Всероссийский ежегодный открытый дистанционный (online) музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!», проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Мероприятие приурочено ко Дню российской гвардии. 2 сентября в России отмечается День российской гвардии. Он установлен в 2000 году Указом Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы (Указ Президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 года «Об установлении Дня российской гвардии»).



Жителей Самаркой области возрасте от 3 лет и старше приглашают подать заявку на конкурс.



Учредителями фестиваля-конкурса выступили: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр «ТеатрСтудия Владимира Беличенко».



Организатор – Региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».



Конкурс проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Российской академии наук, Министерства обороны Российской Федерации, Северо-Западной межрегиональной общественной организации «Федерация Космонавтики России», Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Каждый участник конкурса – как любитель, так и профессионал – может предоставить любое количество произведений в песенном, музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества. Для участия необходимо заполнить заявку, прикрепить видео выступления и квитанцию об оплате оргвзноса, и отправить до 24 сентября (включительно) на электронный адрес aragorn-studio@mail.ru с пометкой «Конкурс «Мы славной Гвардии сыны!».

Цель фестиваля – развитие и популяризация отечественной культуры, современного искусства и народного художественного творчества. А также привлечение внимания молодого поколения к истории русского оружия и исторически сложившимся отношениям между народами.