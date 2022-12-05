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Жителей губернии приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Пробуждая сердца» общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

Второй творческий конкурс памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца» стартовал 8 ноября 2022 года. Заявки принимаются до дня рождения народного артиста – до 16 января 2023 года.

Впервые конкурс был проведен в начале 2022 года и показал высокую востребованность в обществе: поступило более 10 000 заявок со всей России и 20 стран мира.

«Конкурс был не для тех, кто хочет стать артистами, хотя, мне кажется, многие из участников могли бы стать. Главное было – увидеть искренность, понимание, о чем участники читают, что играют, способ подачи материала, ­­– рассказала во время пресс-конференции, посвященной старту второго конкурса, председатель экспертного жюри финального этапа конкурса, народная артистка России Ирина Купченко. – А главное, конкурсанты до конкурса могли ведь никогда не сталкиваться с русской классической литературой, но потом она навсегда осталась с ними. Лучший учебник жизни – это хорошая книга. Это ведь глубокие размышления великих людей о жизни, а это, в свою очередь, формирует как личность ребенка и молодого человека. И, что еще замечательнее, человек, который любит книгу – никогда не будет одинок».

Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа. Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, «Без классики души не воспитаешь».

Народная артистка России Ирина Купченко снова возглавила экспертную комиссию конкурса, в состав которой также вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Эдгард Запашный, заслуженные артисты РФ Зара, Дмитрий Дюжев, Сергей Войтенко и актер театра и кино Алексей Бардуков. Многие из них были экспертами и в первом конкурсе «Пробуждая сердца».

«Познакомившись с работами участников, я обрадовался, потому что увидел большое количество людей, которые выполняя поставленную конкурсом задачу, начинают дополнять ее воплощение своим видением. Участники не только читали стихотворения, но и снимали свои минифильмы, используя спецэффкеты и костюмы. То есть, они относятся к конкурсу не сухо, а добавляя и предлагая новое, и мотивируя и членов жюри, чтобы мы расширили рамки конкурса и добавили новые номинации», – поделился своим опытом работы в составе жюри конкурса народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Участники первого конкурса «Пробуждая сердца» оставляли разнообразную обратную связь – благодарности, пожелания и предложения по развитию конкурса. Проанализировав их, организаторы пришли к выводу о необходимости провести новый конкурс с учетом опыта его реализации и пожеланий участников.

«В этот раз мы решили не ограничивать тематически участников конкурса. Но так как мы гражданско-патриотическое движение, мы, конечно, очень ждем, и будем благодарны за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, в том числе, которые воюют в наше время, – отметила Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. – Прикосновение к творчеству великих людей или проба вашего пера оставит след на всю жизнь, поэтому вы уже будете победителями, просто приняв участие в конкурсе».

Принять участие в конкурсе могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в личном кабинете на портале проекта.

Отметим, что помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.

«В этом году в номинации для авторов собственных стихов мы будем подводить итоги и при помощи зрительского голосования. Те работы, которые после оценки жюри не войдут в число победителей, будут размещены на наших интернет-ресурсах – и у всех желающих будет возможность проголосовать за то стихотворение, которое наиболее понравилось», – рассказала руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта. Проект реализуется Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.