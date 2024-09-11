Жителей губернии приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»

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В России с 16 по 21 сентября пройдет федеральная образовательная акция «Диктант здоровья». Цель – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.

Участники «Диктанта здоровья» проверят свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет.

«Диктант здоровья» стартует в очном формате 16 сентября – его напишут старшеклассники из всех 89 регионов России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных Управлений Роспотребнадзора. Также все желающие смогут проверить свои знания онлайн – пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора санщит.рус до 21 сентября.

Участникам акции «Диктант здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционно-вирусных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.