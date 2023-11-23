Жителей губернии приглашают к участию в новом сезоне туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

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Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил новый четвертый сезон главного туристического конкурса страны.

Жители Самарской области получат возможность заявить о себе на всю Россию, развиться в профессии, пройти обучение, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства. Подать заявку на участие можно до конца 2023 года. Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Чтобы талантливых, современно мыслящих и креативных сотрудников отрасли туризма становилось как можно больше, в 2019 году президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила проект «Мастера гостеприимства». Его главная цель – поиск и поддержка профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства и заинтересованной молодежи, кадровое обеспечение туристической отрасли.

С 2019 года проектом «Мастера гостеприимства» заинтересовалось более 96 тысяч человек из 88 регионов России, в том числе и из Самарской области. Проект включает четыре направления: сообщество, образование, специальные продукты и конкурс. На сайте welcomecup.rsv.ru можно подробнее ознакомиться с каждым, подать заявку и стать частью большого душевного сообщества мастеров. Возраст участников от 18 лет.

В новом сезоне главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» участников ждут два направления:

- «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма. Участники пройдут оценку профессиональных знаний и гибких навыков в соответствии со своим направлением: туроператорская и турагентская деятельность, гостиничный бизнес и санаторно-курортная деятельность, ресторанный бизнес, еvent и креативные индустрии, малый бизнес, государственный сектор управления.

- «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика.

Победители конкурса могут получить денежные премии на образование или развитие своего дела, поддержку проекта от заказчика, пройти двухмодульную управленческую программу повышения квалификации, получить наставника и карьерного консультанта, а также личное карьерное продюсирование.

Отдельно проявить себя сможет активная и талантливая молодежь, делающая первые шаги в сфере туризма. Это направление проекта даст возможности молодым людям с яркими туристическими идеями заявить о себе, раскрыть потенциал, поможет воплотить в жизнь социально-ориентированные проекты, а также получить предложения пройти профильные стажировки и трудоустроиться в ведущие компании индустрии гостеприимства.

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Мастера гостеприимства»