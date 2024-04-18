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Житель Ставропольского района задолжал ребенку 1 млн рублей алиментов

18 апреля 2024 11:51
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Житель Ставропольского района задолжал ребенку 1 млн рублей алиментов

На прием к судебному приставу Ставропольского района Самарской области с проблемой получения алиментов на ребенка обратилась взыскательница.

Экс-супруг всячески уклонялся от своих обязательств.

Судебным приставом должнику оперативно было направлено требование о явке на прием. Прибыв в отделение, сотрудник Службы выяснил мотивы гражданина не участвовать в воспитании своей дочери и разъяснил правовые последствия.

Увидев пассивность отца, судебный пристав перешел к принудительным мерам. Установив, что в собственности у гражданина находится автомобиль марки «Volkswagen», сотрудник Службы установил местонахождение ТС и составил в отношении него акт описи и ареста.Автомобиль поместили на спецстоянку.

Через пару дней должник снова прибыл на прием, но уже с квитанцией об оплате алиментной задолженности.

Теги: Судебные приставы

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