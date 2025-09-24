Я нашел ошибку
Главные новости:
В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»

24 сентября 2025 16:09
85
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.

Житель села Сергиевского района Самарской области Сергей Глушков второй раз стал абсолютным победителем в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди мужчин на финале III Всероссийского марафона «Земля спорта», который прошел 20-21 сентября 2025 года на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.
Марафон «Земля спорта» – масштабный всероссийский проект, инициированный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже третий год подряд он объединяет тысячи жителей сел и малых городов, пропагандируя здоровый образ жизни, физическую активность и спортивное братство вне зависимости от возраста и профессиональной принадлежности.
В этом году финал собрал более 1 000 человек из 67 регионов России. В программе соревнований – многоборье ГТО, силовой экстрим, семейные эстафеты, мини-футбол, волейбол и массовый утренний забег.
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания: плавание, наклоны на гибкость, поднимание туловища за одну минуту и отжимания за три минуты. По его словам, соревнования в этом году были напряженными, а участники хорошо подготовленными.
«Всероссийский марафон – это очень классное, яркое и масштабное мероприятие. Особенно впечатлило, что награждение проходило на Олимпийской площади в Сочи – это придавало особый колорит и энергию. Уверенности, что я снова стану первым, не было. Когда объявили мое имя, это был настоящий взрыв эмоций! Я горжусь, что смог достойно представить Самарскую область», – поделился Сергей Глушков.
«Сергей Глушков и вся наша команда – яркий пример того, как жители сельских территорий Самарской области вносят вклад в развитие массового спорта. Мы гордимся нашими земляками, которые показывают, что активный образ и спортивный подход – неотъемлемая часть жизни на селе», – рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального минсельхоза, организатор участия самарской команды. 
Популяризация здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры в сельских территориях – одна из важных государственных задач. В рамках программ Минспорта работники физкультуры и спорта получают материальные стимулы для переезда в села и малые города, Минсельхоз со своей стороны развивает спортивную инфраструктуру сельских агломераций в рамках госпрограммы КРСТ.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что развитие массового спорта – это «основное направление» работы областного правительства, которое напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Напомним, что уже в ноябре 2025 года в Самарской области пройдет Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Он объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса, знаменитых спортсменов, СМИ, ожидаются и зарубежные гости. Вместе с Форумом состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России.

 

Фото: Минсельхоз Самарской области

Теги: Самара

