Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»

Житель села Сергиевского района Самарской области Сергей Глушков второй раз стал абсолютным победителем в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди мужчин на финале III Всероссийского марафона «Земля спорта», который прошел 20-21 сентября 2025 года на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Марафон «Земля спорта» – масштабный всероссийский проект, инициированный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже третий год подряд он объединяет тысячи жителей сел и малых городов, пропагандируя здоровый образ жизни, физическую активность и спортивное братство вне зависимости от возраста и профессиональной принадлежности.

В этом году финал собрал более 1 000 человек из 67 регионов России. В программе соревнований – многоборье ГТО, силовой экстрим, семейные эстафеты, мини-футбол, волейбол и массовый утренний забег.

Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания: плавание, наклоны на гибкость, поднимание туловища за одну минуту и отжимания за три минуты. По его словам, соревнования в этом году были напряженными, а участники хорошо подготовленными.

«Всероссийский марафон – это очень классное, яркое и масштабное мероприятие. Особенно впечатлило, что награждение проходило на Олимпийской площади в Сочи – это придавало особый колорит и энергию. Уверенности, что я снова стану первым, не было. Когда объявили мое имя, это был настоящий взрыв эмоций! Я горжусь, что смог достойно представить Самарскую область», – поделился Сергей Глушков.

«Сергей Глушков и вся наша команда – яркий пример того, как жители сельских территорий Самарской области вносят вклад в развитие массового спорта. Мы гордимся нашими земляками, которые показывают, что активный образ и спортивный подход – неотъемлемая часть жизни на селе», – рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального минсельхоза, организатор участия самарской команды.

Популяризация здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры в сельских территориях – одна из важных государственных задач. В рамках программ Минспорта работники физкультуры и спорта получают материальные стимулы для переезда в села и малые города, Минсельхоз со своей стороны развивает спортивную инфраструктуру сельских агломераций в рамках госпрограммы КРСТ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что развитие массового спорта – это «основное направление» работы областного правительства, которое напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Напомним, что уже в ноябре 2025 года в Самарской области пройдет Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Он объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса, знаменитых спортсменов, СМИ, ожидаются и зарубежные гости. Вместе с Форумом состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России.

Фото: Минсельхоз Самарской области