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Житель села Воскресенка выразил благодарность участковому и односельчанке

8 января 2023 17:44
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Мужчина даже не успел заметить, что утерял документы.

В отделение полиции «Дубовый Умёт» ОМВД России по Волжскому району обратилась жительница села Воскресенка Самарской области, которая сообщила, что нашла документы. Лейтенант полиции Айнажан Мекшева опросила заявительницу, установила владельца документов и пригласила его в отделение полиции.

Местный житель был удивлен сообщением от участкового уполномоченного полиции, так как еще даже не заметил, что утерял документы.

«Хочу поблагодарить за отзывчивость и отличную работу участкового уполномоченного полиции отделения полиции «Дубовый Умёт» ОМВД России по Волжскому району лейтенанта полиции Айнажан Мекшеву. Очень много времени, сил и средств мне пришлось бы потратить для восстановления документов, если бы я не встретил неравнодушных женщин: односельчанку и полицейского. Желаю им здоровья, благополучия и всего самого доброго в новом году!», - отметил в благодарственном письме, направленном через сервис приема обращений в ГУ МВД России по Самарской области, житель Самарской области.

Как пояснила Айнажан Мекшева, работая на своем административном участке в селе Воскресенка, она не первый раз встречается с отзывчивостью и готовностью придти на помощь друг другу жителей Волжского района. Лейтенант полиции напоминает, если вы нашли чужие вещи или документы, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Сотрудники органов внутренних дел обязательно проведут проверку и вернут утраченное имущество законным владельцам.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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