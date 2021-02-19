Житель Самарской области вошел в топ-100 героев страны

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Проект «Подвиги» выпустил уникальную для России книгу – второй том «100 подвигов обычных людей». Издание посвящено подвигам современных героев. При поддержке Росмолодёжи удалось выпустить 5 000 экземпляров, которые сейчас команда рассылает по библиотекам всей страны.

Уникальное издание включает сто реальных историй мужественных и добрых поступков, совершённых нашими современниками. Ежедневно в России происходят сотни случаев чудесных спасений. Эти истории могли бы закончиться трагически, но заканчиваются счастливо – благодаря находчивости, смелости, силе, неравнодушию простых людей, которые просто не прошли мимо чужой беды. Также в книге рассказывается о полицейских, пожарных и врачах, которые совершают подвиги ежедневно и без работы которых невозможно представить себе безопасную и комфортную жизнь.

В книгу также вошла история героя из Самарской области, Сергея Новикова:

У 47-летнего Сергея Новикова из Самары ещё в юности, после спортивной травмы, выявили онкологию, и ногу пришлось ампутировать. Уже через год после операции Сергей пошёл в спортзал заниматься со штангой. После окончания школы выбрал профессию экономиста.

А в 2020 году у Сергея появилось неожиданное хобби. Инструктор Дмитрий Волобуев предложил ему попробовать себя в катании на сноуборде. «Мне стало интересно, и я для себя решил, что 2 января пойду на гору и начну заниматься», – говорит Сергей. Так всего год назад мужчина на протезе впервые встал на сноуборд и почти сразу показал результаты, которых люди и с двумя ногами добиваются нечасто! Благодаря ежедневным тренировкам уже в конце января на Кубке России в Москве Сергей завоевал «серебро» в двух дисциплинах. Сергея называют «киборгом», а он просто человек, который победил лень и страх.

Напомним, команда АНО «Подвиги» выиграла грантовый конкурс Росмолодёжи среди НКО. Размер выделенной из федерального бюджета субсидии составил 1 350 000 рублей. Над книгой бесплатно работали 67 художников со всего мира – из России, Украины, Беларуси, Германии, Канады. Они создавали портреты героев в различных стилях, вкладывая в каждую работу собственные переживания от прочитанных историй.

Издание уникально ещё и тем, что является интерактивным – на сайте kartageroev.ru выложены дополнительные материалы, не вошедшие в печатное издание: лонгриды, видеоинтервью с героями, фотогалереи и подкасты. Материалы мотивируют читателей совершать обычные правильные поступки и видеть героя в близких и себе. Книга «100 подвигов обычных людей» подходит для чтения детьми старшего школьного возраста, подростками и взрослыми.