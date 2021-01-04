Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы горазды на выдумку. У всех елки как елки, а у наших – елка с доставкой!
В Тольятти появилась весьма неординарная елка - трёхступенчатая ракета
Предложения о введении международно признанных сертификатов для привитых от COVID Михаил Мишустин должен представить Владимиру Путину до 20 января.
Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID
При анализе возрастной структуры заболевших отмечается снижение в группах 0-1, 1-6, 15-17, 50-54 года. Для остальных возрастных групп характерен рост.
Оперативный штаб СО: в преддверии Рождества в храмах необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер
Мужчина показал провизору рецепт на лекарства, после чего начал задыхаться, сел на корточки и упал на спину.
Житель Петербурга умер в аптеке при покупке лекарств от COVID-19
В повестку были включены вопросы о ситуации в сфере ЖКХ, здравоохранения, социальной сфере, об обеспечении безопасности жителей региона в новогодние праздники.
На заседании Правительства СО поручено провести адресную профилактическую работу с неблагополучными семьями
Со спринтерских гонок снялись 33 спортсмена.
СБР выясняет причины снятия атлетов с "Ижевской винтовки" после приезда допинг-офицеров
Не менее 5,5 млн постановлений касались нарушения разметки и дорожных знаков.
Россияне в 2020 году заплатили 13 млрд рублей автомобильных штрафов
Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.88
0
EUR 90.79
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Житель Петербурга умер в аптеке при покупке лекарств от COVID-19

4 января 2021 18:20
89
Мужчина показал провизору рецепт на лекарства, после чего начал задыхаться, сел на корточки и упал на спину.

В одной из аптек Санкт-Петербурга умер 54-летний мужчина, который пришел за лекарствами от COVID-19. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в аптеке на Коломяжском проспекте в Приморском районе города. Мужчина показал провизору рецепт на лекарства, после чего начал задыхаться, сел на корточки и упал на спину.

Фармацевт осмотрела мужчину и параллельно по телефону вызвала скорую помощь.

Спасти мужчину не удалось, медики констатировали его смерть.

По факту происшествия ведется проверка.

Ранее в понедельник стало известно, что Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев COVID-19.

 

Фото: ВКонтакте

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
4 января 2021  19:37
Самарцы горазды на выдумку. У всех елки как елки, а у наших – елка с доставкой!
В Тольятти появилась весьма неординарная елка - трёхступенчатая ракета
Самарцы горазды на выдумку. У всех елки как елки, а у наших – елка с доставкой! Социум
32
4 января 2021  18:20
Мужчина показал провизору рецепт на лекарства, после чего начал задыхаться, сел на корточки и упал на спину.
Житель Петербурга умер в аптеке при покупке лекарств от COVID-19
Мужчина показал провизору рецепт на лекарства, после чего начал задыхаться, сел на корточки и упал на спину. Социум
86
4 января 2021  17:18
Не менее 5,5 млн постановлений касались нарушения разметки и дорожных знаков.
Россияне в 2020 году заплатили 13 млрд рублей автомобильных штрафов
Не менее 5,5 млн постановлений касались нарушения разметки и дорожных знаков. Социум
94
Весь список

Здравоохранение
4 января 2021  15:14
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,23, по стране - 40,4.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,23, по стране - 40,4. Здравоохранение
230
4 января 2021  12:40
В Самарской области за сутки на 4 января выявлены 298 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 4 января выявлены 298 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 5 пациентов. Здравоохранение
549
3 января 2021  12:13
В Самарской области за сутки на 3 января выявлен 301 заболевший коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 3 января выявлен 301 заболевший коронавирусом
Общее количество заболевших составило 32305. Здравоохранение
821
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
2700
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
3997
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
5499
Весь список
Туризм
4 января 2021  11:39
Более 200 пассажиров отправились на ретро – поезде из Самары в Жигулевск
Более 200 пассажиров отправились на ретро – поезде из Самары в Жигулевск
Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков. Туризм
574
3 января 2021  11:55
4 января состоится торжественное отправление ретро-поезда Жигулевский экспресс по маршруту Самара – Жигулевск.
4 января состоится торжественное отправление ретро-поезда по маршруту Самара – Жигулевск.
Во главе ретропоезда встанет легендарный паровоз «Лебедянка». Туризм
1031
31 декабря 2020  06:49
Запрет на выезд за границу
Если вам нужно проверить есть ли у вас запрет на выезд границу, то вам нужно будет отправить запрос на это. Для этого придется вам указать свои данные, в форме. Туризм
703
Весь список
Образование
4 января 2021  13:58
Обязательный ЕГЭ по иностранному языку вводиться не будет
Обязательный ЕГЭ по иностранному языку вводиться не будет
Соответствующий приказ об изменении федерального образовательного стандарта опубликован на официальной интернет-портале правовой информации. Образование
201
3 января 2021  10:01
Российские школьники с этого года начнут учиться по новым правилам
Российские школьники с этого года начнут учиться по новым правилам
Правила начали действовать с 1 января. Образование
760
28 декабря 2020  12:11
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Причины отставания школьников от учебной программы родители и руководство школ оценили по-разному. Образование
1957
Весь список

Культура
4 января 2021  14:56
Актера положили в больницу по предложению врачей, которые считают, что в таком возрасте ему лучше находиться под медицинским контролем.
Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
Актера положили в больницу по предложению врачей, которые считают, что в таком возрасте ему лучше находиться под медицинским контролем. Культура
169
3 января 2021  16:31
Иван Ургант рассказал, что на программу его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали.
Итальянские СМИ называли "культовым" шоу "Чао, 2020!", а Урганта - международным ведущим
Иван Ургант рассказал, что на программу его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали. Культура
857
3 января 2021  14:47
В праздничной программе — арии, попурри в ритме босановы, русские романсы и авторские песни.
В Самарской государственной филармонии состоится «Концерт в Рождество»
В праздничной программе — арии, попурри в ритме босановы, русские романсы и авторские песни. Культура
594
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
5161
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
12624
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
10060
Весь список
Мода
4 января 2021  10:08
Многие жители Самары переплачивают за верхнюю одежду или покупают не то что нравится. Мы для вас собрали все 55 магазинов Самары с социальными сетями, и разместили каталог каждого магазина в одном месте. 
НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ В САМАРЕ, НЕ ПОСМОТРЕВ ВСЕ 55 МАГАЗИНОВ на ТОЛЬКОМЕХ!!!
Многие жители Самары переплачивают за верхнюю одежду или покупают не то что нравится. Мы для вас собрали все 55 магазинов Самары с социальными сетями, и...Мода
335
21 декабря 2020  00:24
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь.
Брендовая обувь – особенности
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь. Мода
1843
17 декабря 2020  18:08
Как составить женский ДОМАШНИЙ гардероб
Для каждой современной женщины важно грамотно составить свой домашний гардероб. И в современном мире значительную часть гардероба составляют вещи из трикотажа. Мода
2342
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
6034
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
8939
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
5271
Весь список
Самара - Город - курорт
25 декабря 2020  15:14
В Тольятти медики скорой помощи за сутки отрабатывают более 800 вызовов
В Тольятти медики скорой помощи за сутки отрабатывают более 800 вызовов
Горожане стали чаще обращаться за помощью к врачам.  Самара - Город - курорт
1879
25 декабря 2020  14:01
 Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки.
СберЛогистика и Ingate узнали предпочтения самарцев в доставке посылок в 2020 году
 Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки. Самара - Город - курорт
2234
24 ноября 2020  13:27
Игорь Супрун о настоящей итальянской пицце
Секреты приготовления идеальной пиццы от Игоря Супруна – шеф-повара из Бердска
Итальянская пицца – классика кулинарии. Ее едят по всему миру, и каждый добавляет в привычный рецепт что-то свое национальное и более привычное. Самара - Город - курорт
4689
Весь список
Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
3144
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
3431
28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
3004
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
8222
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
4460
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
6957
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
5161
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
12624
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
10060
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
2502
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
4087
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
3779
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
2700
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
3997
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
5499
Весь список
Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
4656
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
6123
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
11971
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
14370
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
14254
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
5659
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
4723
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
3954
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
4816
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
4460
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
4849
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
15688
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
17104
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
17054
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
17243
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
17992
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 4 января выявлены 298 заболевших коронавирусом
4 января 2021  12:40 
В Самарской области за сутки на 4 января выявлены 298 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 5 пациентов. Здравоохранение
549
В Самарской области за сутки на 2 января выявлено 300 заболевших коронавирусом
2 января 2021  12:54 
В Самарской области за сутки на 2 января выявлено 300 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 11 пациентов. Здравоохранение
2978
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
31 декабря 2020  12:47 
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 31 декабря выявлено 304 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
4916
Как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники
31 декабря 2020  10:39 
Как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники
Расписание работы торговых центров города в последний день года уходящего и первые дни наступающего. Социум
4469
Вводится временное ограничение движения транспорта в новогоднюю ночь в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре
30 декабря 2020  13:02 
Вводится временное ограничение движения транспорта в новогоднюю ночь в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
7150
Весь список
Акценты
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
2 января 2021  11:47 
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
Так, с 1 января россияне могут разводить открытый огонь на расстоянии не менее пяти метров от зданий, сооружений и других построек. Социум
2530
Желаю всем счастья, удачи, радости, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!
31 декабря 2020  17:31 
Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с Новым годом и Рождеством
Желаю всем счастья, удачи, радости, благополучия и, конечно, крепкого здоровья! Политика региона
4332
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2020  12:58 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Индексация пенсий, возвращение вытрезвителей, прогрессирующая шкала НДФЛ и другие нововведения. В стране
9091
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
12306
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
12889
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
12826
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
5195
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
5141
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
6242
Весь список