Житель Китая рассказал о самых удивительных привычках русских

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На китайском портале Sohu перечислили некоторые повседневные привычки русских, которые могут удивить иностранцев, передает РИА Новости.

По мнению автора статьи, жители России часто хранят в шкафах банки, упаковку, коробки, старую одежду и прочие вещи. Он считает, что это связано с дефицитом товаров, который россияне пережили в советские времена.

"И по сей день эта идея по-прежнему коренится в сознании людей старшего поколения", — пишет он.

Россияне стараются решать проблемы самостоятельно. Если у них, например, сломалась какая-то техника, они сначала попытаются сами устранить поломку, а только потом обратятся к автомеханику, сантехнику или электрику. Кроме того, они покупают новые вещи и оборудование только если попытки починить старое не дадут результата.

В России есть традиция носить валенки. Раньше в них ходили в деревнях. Как правило, в такой обуви ходят пожилые люди. В современных российских городах все носят ботинки, однако промышленные предприятия начали производить большое количество валенок с привлекательным дизайном и различными узорами. Их можно надеть даже на какое-то мероприятие. Валенки — очень удобная и теплая обувь для зимы, говорится в статье.

Автора публикации удивило, что россияне разуваются в гостях, а хозяева предлагают им надеть тапочки. Для иностранцев это непривычно, поскольку им достаточно почистить уличную обувь специальной щеткой перед входом в помещение. Тапки они носят только тогда, когда постоянно находятся у себя дома.

Автор счел необычным и то, что в России любят супы и едят их в качестве первого приема пищи. Домохозяйки в этой стране часто варят горячие блюда вроде щей, бульона или борща. Иногда на это уходит половина дня. Считается, что употребление горячего супа полезно для здоровья. Россияне также употребляют в пищу большое количество хлеба, хотя в последнее время часть из них стала уменьшать его количество в своем рационе либо перешла на диетические сорта.

Русские любят собирать ягоды, грибы, орехи и травы, хотя все это можно купить в магазине. Они могут часами ходить по лесу и искать плоды и растения, удивился китайский блогер.

В России почти каждая семья ест самостоятельно засоленные овощи и варенья из ягод — особые деликатесы, которыми гордятся русские женщины.

"Традиционные русские блюда" холодец и заливное иногда пугают иностранцев, однако некоторые начинают любить подобную еду после того, как попробуют ее.

В гостях в России почти у самых дверей обязательно предложат чашку чая. Все разговоры будут вестись за чаепитием, которое сопровождается поеданием печенья, бутербродов, тортов, пирогов и конфет. Автор статьи отметил, что на Западе вам могут вообще ничего не предложить, даже если вы находитесь в гостях несколько часов.

"Если что-то и дадут, то это, вероятно, будет кофе или стакан алкоголя. А еду — нет. Обычно они едят в кафе или ресторане, а не дома", — говорится в материале.

В России к приходу гостей принято устраивать широкие застолья. Если гость приходит неожиданно, русские все равно ставят на стол все, что есть в холодильнике. Кроме того, жители России любят вести разговоры на кухне. Там они обсуждают все насущные вопросы и с родными, и с гостями. Иностранцы чаще принимают гостей в гостиной или встречаются в кафе.

Фото: pixabay