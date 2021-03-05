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Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР

5 марта 2021 23:57
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Сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире, передает РИА Новости.

"Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград. И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана – это было бы общее наше богатство", - сказал политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Жириновский считает, что в случае сохранения СССР по результатам референдума "была бы решена земельная проблема, а страна "уже лет 20 бы экспортировала продовольствие".

"Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда, в Советском Союзе, родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось. Уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было. Национализм выжигается каленым железом не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки", - считает Жириновский.

 

Фото:    РИА Новости / Владимир Астапкович

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