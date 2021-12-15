Жириновский делал седьмую прививку от COVID-19

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса, передает РИА Новости.

"Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз — "КовиВаком" от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года", — написал он в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что ни разу не заболел COVID-19. Говоря о своем состоянии, он уточнил, что чувствует себя хорошо.

При этом Жириновский выразил сожаление из-за нежелания многих россиян прививаться. "Коронавирус продолжает поступь по планете <...>. Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться", — добавил он.

В октябре лидер ЛДПР рассказал, что с осени прошлого года получил шесть доз вакцин от COVID-19, в том числе попробовал назальную. Четыре инъекции ему сделали "Спутником V" и "Спутником Лайт", еще две — "КовиВаком". По его словам, все уколы он перенес хорошо, у него "даже малейшей температуры не было".

Политик сообщил, что не боится вакцинироваться, так как "с молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа", что "лучшая страховка от опасной болезни".

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский