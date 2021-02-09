«Жигулевская долина» запускает бесплатный курс эргономичности движений

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Работоспособность человека — это проявление общего состояния его здоровья и адаптационных возможностей организма.

Мы живем в условиях целого спектра факторов, оказывающих агрессивное воздействие на наше физическое и психическое благополучие, на здоровье и способность полноценно жить и трудиться. Решением, позволяющим сформировать устойчивость к этим неблагоприятным факторам, является развитие способности человека нормализовать свое состояние, находить и развивать свои внутренние ресурсы.

Приглашаем вас на регулярные занятия по основам работоспособности, которые будет вести Артем Марченко — председатель Правления Самарской региональной общественной организации «Центр «У Дэ», руководитель Поволжского отделения исследовательского центра «Русская школа Го и стратегии» г. Москва, руководитель координационного Совета стратегического планирования Российской Ассоциации «Союз саморегуляции, реанимации и реабилитации»

Занятия позволят вам:

- Создать «подушку здоровья», дающую возможность человеку работать в сложных условиях повышенного воздействия различных поражающих факторов.

- Помочь в формировании грамотной системы индивидуального самотестирования, позволяющего самому работнику быстро и эффективно оценивать уровень своей работоспособности и своего здоровья, чтобы минимизировать риск возникновения непредсказуемых ситуаций с негативными последствиями для здоровья и решения поставленных рабочих задач.

- Повысить эффективность эргономики на рабочем месте, что невозможно без навыков эргономичного движения самого работника.

Какие навыки вы получите:

— базовые навыки по психофизической саморегуляции;

— навыки эргономических ресурсо-формирующих движений в быту и на рабочем месте.

Первое занятие 11 февраля в 12.30 – выставочный зал технопарка ЖД – Южное шоссе, 165, корпус 1.1. 2 этаж.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Благотворительная экосистема», реализуемого технопарком «Жигулевская долина» совместно с АНО «Деловая Волга».

18+