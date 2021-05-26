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«Жигулевская долина»: стартует беспрецедентный всероссийский проект «Стратосферный спутник»

26 мая 2021 14:58
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Технопарк «Жигулевская долина» запустит спутник в стратосферу.

На территории регионального оператора «Сколково» в Самарской области – технопарка «Жигулевская долина» стартует беспрецедентный всероссийский проект «Стратосферный спутник». Научно-исследовательская программа для школьников и студентов предполагает массовое привлечение учащихся школ и вузов к деятельности высокотехнологичных отраслей и передовым исследованиям в области космонавтики. 

Именно поэтому пилотный запуск было решено осуществить в сердце российской космонавтики – Самарской области в рамках развития космического трека, о важности которого не раз упоминал Президент РФ Владимир Путин: «Космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей нашей жизни. Речь идёт о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения», – подчеркивал Президент на апрельском Совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности. 

Всероссийский проект «Стратосферный спутник» будет запущен в рамках работы Научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ). Напомним, НОЦ в Самарской области был создан в мае 2019 году по инициативе Губернатора Самарской области  Дмитрия Азарова. Центр изначально задумывался как межрегиональный и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий ряда субъектов страны. «Наш НОЦ «Инженерия будущего» получил максимальные баллы в федеральном конкурсе на создание центров мирового уровня, а по предварительным данным, по итогам за прошлый год показал лучшие результаты в стране», – отмечал Глава региона в своем Послании.

Следом за Самарской областью к акции «Стратосферный спутник» присоединятся еще 15 регионов страны. 

«Главные участники проекта – учащиеся детского технопарка «Кванториум-63», действующего на базе «Жигулевской долины», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Проект «Стратосферный спутник» предоставит ребятам все необходимое оборудование для сборки собственного спутника по современному стандарту малых космических аппаратов. В течение стратосферной миссии ученики смогут самостоятельно собрать, запрограммировать спутник и оснастить его уникальными материалами для исследования. Затем они запустят аппарат в стратосферу, на высоту около 30 км над поверхностью Земли, где условия среды приближены к космическим, и проведут настоящие испытания», - пояснил министр. 

Спутник оснащен большим набором датчиков и приборов, модулем GPS/ГЛОНАСС-приемника, бортовой телеметрией, высокоточными измерителями и передатчиками, которые позволят отслеживать все необходимые показатели окружающей среды и предоставлять данные в Центр управления.

Миссия по подготовке спутника стартует 27 мая. Предварительная дата запуска – 30-31 мая в зависимости от метеоусловий. Акция проводится в Самарском регионе, в технопарке «Жигулевская долина», под управлением оператора инновационной деятельности ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» при поддержке Правительства Самарской области и Фонда «Сколково».

 Программа стратосферной миссии:

1 день (27.05.2021) – Лекция о малых космических аппаратах, знакомство с конструктором, лекция о стратосферных полетах, работа над проектом.

2-3 день (28–29.05.2021) – Работа участников над проектом. Сборка спутника.

4–5 день (30–31.05.2021) – Итоговая сборка и программирование спутника. Презентация и защита проекта. Анализ полученных данных. Стратосферный запуск.

До встречи в стратосфере!

Теги: «Стратосферный спутник» жигулевская долина

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