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Женщины в Самаре после утренней зарядки продуктивны больше, чем мужчины

12 ноября 2022 11:11
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женщины в Самаре после утренней зарядки продуктивны больше, чем мужчины

Женщины, которые занимаются спортом перед работой, оценивают свою продуктивность выше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

В Самаре мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин: 13 и 9% соответственно.

Интересно, что средние оценки рабочей продуктивности представителей сильного пола практически не отличаются среди тех, кто делает зарядку, и тех, кто не делает (4,3 и 4,2 балла из 5 соответственно). Причем среди мужчин, которые дружат со спортом по утрам, больше и тех, кто оценивает продуктивность на максимальный балл (54%), и тех, у кого она минимальна (10%). Последние либо слишком усердствуют со спортивными нагрузками и на работу просто не остается сил, либо не вполне честны в оценках частоты занятий спортом и своей продуктивности.

У женской половины аудитории средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня: 4,6 баллов против 4,1 баллов среди тех, кто не делает с зарядку.

Время проведения: 13—19 октября 2022 года

Теги: Опрос

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