Женщине с детьми помогли вернуться домой судебные приставы Самарской области

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Судебные приставы Промышленного района побудили должника вселить в квартиру двух несовершеннолетних дочерей и бывшую супругу.

На время летних каникул жительница г. Самары вместе со своими двумя несовершеннолетними дочерьми уехала погостить в деревню. Вернувшись в город, женщина обнаружила, что бывший супруг сменил замки на входной двери. Впускать в квартиру своих несовершеннолетних детей и их мать мужчина отказался. Женщина была вынуждена обратиться в суд за защитой своих прав.

В ходе судебного заседания было установлено, что истица с дочерьми, также как и ее бывший муж, являются собственниками данной квартиры, а из-за отсутствия возможности попасть домой, вынуждены снимать жилье. Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение вселить женщину и ее несовершеннолетних детей в квартиру. Мужчину обязали передать бывшей супруге ключи от входной двери и не чинить ей препятствия в пользовании жилым помещением.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары в отношении должника возбудили исполнительное производство. Мужчину уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок и предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Узнав о том, что неисполнение решения суда может привести к применению штрафных санкций, должник незамедлительно передал бывшей супруге ключи от квартиры. Женщина с несовершеннолетними дочерьми вернулись домой.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.