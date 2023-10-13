Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
Благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Женщина в Самарской области попала под электричку
Женщина в Самарской области попала под электричку
Гуманитарная помощь жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Гуманитарная помощь доставлена жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.99
-2.99
EUR 103.03
-2.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Женщина в Самарской области попала под электричку

13 октября 2023 13:16
63
Женщина в Самарской области попала под электричку

Следователи выясняют обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге. Электричка сбила женщину.

— Это случилось вечером 12 октября на перегоне Жигулевское море — Химзаводская. 82-летняя женщина переходила железнодорожные пути. Машинист электрички пытался предотвратить столкновение, но ему это не удалось. Женщина от полученных травм умерла, — рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России

Следователи не исключают, что по итогу проверки могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Пешеходов же они попросили быть осторожными и не переходить рельсы, а пользоваться мостами, настилами и тоннелями, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
140
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
13 октября 2023  12:08
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
101
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
12 октября 2023  12:43
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
352
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
478
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
546
Весь список