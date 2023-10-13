Женщина в Самарской области попала под электричку

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Следователи выясняют обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге. Электричка сбила женщину.

— Это случилось вечером 12 октября на перегоне Жигулевское море — Химзаводская. 82-летняя женщина переходила железнодорожные пути. Машинист электрички пытался предотвратить столкновение, но ему это не удалось. Женщина от полученных травм умерла, — рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России

Следователи не исключают, что по итогу проверки могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Пешеходов же они попросили быть осторожными и не переходить рельсы, а пользоваться мостами, настилами и тоннелями, пишет 63.ру.