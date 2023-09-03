Жена актёра Алексея Янина Дарья опровергла сообщения о смерти мужа

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Жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова сообщила в Instagram*, что ее муж жив, передает РИА Новости.

"Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. <…> Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив", — заявила она.

По словам женщины, сообщение о его смерти оказалось ошибкой.

Ранее в субботу о гибели Янина рассказала сама Клюшникова и коллеги актера.

В мае 2015 года у артиста случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.

Янин наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Фото: РАМТ