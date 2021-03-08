Жен российских миротворцев поздравили в Самаре с Международным женским днем

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В самарской области поздравили с 8 Марта жён военнослужащих 15-й отдельной миротворческой бригады, которые сейчас выполняют задачи в Нагорном Карабахе.

Для этого из Екатеринбурга в Самарскую область специально прибыла комплексная группа вместе с главным окружным ансамблем песни и танца.

Заместитель командующего войсками генерал-майор Рустам Миннекаев поздравил женщин с Международным женским днём и вручил подарки. В своей поздравительный речи он поблагодарил женщин за понимание и терпение, пожелал им крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения, успехов и удачи.

Продолжилось мероприятие концертной программой. Музыканты исполнили военные-патриотические и народные песни и танцы, классические произведения русских композиторов, сообщает пресс-служба ЦВО.