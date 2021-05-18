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Жара в Самарской области набирает обороты

18 мая 2021 09:57
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Жара в Самарской области набирает обороты

В Самарской области температура воздуха еще больше поднимется. Об этом предупреждают синоптики.

По данным «Приволжского УГМС» в ближайшие трое суток днем ожидается до +36 градусов. В связи с этой жарой в 63 регионе объявлен желтый уровень опасности.

Также будет малооблачно и без осадков. Ветер в разные дни – разный. Во вторник, 18 мая, ночью юго-восточный, 3-8 м/с. Днем 7-12 м/с. В среду, 19 мая, ветер будет дуть с востока, ночью со скоростью 5-10 м/с, а днем 9-14 м/с. В четверг, 20 мая, направление изменится на южное. Ночью скорость ветра достигнет 5-10 м/с, в днем он усилится до 8-13 м/с.

«За последние 30 лет сохраняется тенденция повышения температуры воздуха. В Самарской области наметилось уменьшение осадков», - рассказали в «Приволжском УГМС».

Такая жара может повлиять на самочувствие граждан. Об этом предупреждают губернские медики. И дают ряд рекомендаций:

  • Избегать выхода на улицу в жаркое дневное время.
  • Носить легкую одежду светлых тонов, головные уборы, чтобы избежать дополнительного перегрева.
  • Снизить физическую активность до минимума, в том числе и дачном участке.
  • При необходимости физической работы лучше выполнять ее в утренние часы до 11:00 дня и в вечерние часы после 16:00.
  • Избегать прием алкоголя.
  • Ограничить употребление соленых продуктов, кофе, сладостей.
  • Больше использовать в рационе овощей и фруктов.
  • Употреблять жидкость до 2 литров в сутки, но при этом следить за цифрами артериального давления.
Теги: аномально жаркая погода жара погодные аномалии

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