Жалобы самарцев через Госуслуги на возможные ошибки при частичной мобилизации будут обрабатывать еще быстрее

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На портале Госуслуги работает два сервиса по вопросам частичной мобилизации. Один из них позволяет подать онлайн-жалобу в случае возможной ошибки при частичной мобилизации.

Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется. На совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации под председательством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко говорили о том, что такие заявки не должны оставаться без внимания и будут обрабатываться как можно быстрее.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. - В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов – вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы».

Еще один сервис на Госуслугах, посвященный мобилизации, - «Стать добровольцем». Он для тех, кто без повестки готов принять участие в специальной военной операции.

«Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины, - отмечает Дмитрий Чернышенко. - Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтерами, в случае соответствия и их согласия. Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения. Обращаю внимание, что у нас есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев. Коллеги, напомню, срок рассмотрения – в течение двух дней. Губернаторам будем регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов».

Технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу Госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан.

Также вице-премьер напомнил, что граждан необходимо ориентировать на официальные источники – заявления Министерства обороны, ресурсы «Объясняем. рф» и службу 122 в регионах.

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