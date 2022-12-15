«Зелёная суббота»: самарцы будут обмениваться новогодними игрушками и другими праздничными атрибутами 

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Готовимся к Новому году вместе с «Зелёной субботой».

В Самаре пройдёт последняя в этом году экологическая акция по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии «Зелёная суббота». Она будет посвящена минимизации экологических последствий празднования Нового года - в этот раз горожане будут обмениваться новогодними игрушками, украшениями и другими праздничными атрибутами.



«Наша ежемесячная акция «Зелёная суббота» в этом году подходит к концу и символично завершается на теме Нового года и подготовки к этому любимому многими празднику. Как и «Зелёная суббота», Новый год ассоциируется с обновлением, единением и сохранением традиций, - говорит организатор Александра Кудзагова. - Всем наверняка знакома ситуация, когда в предпраздничной суете люди буквально сметают всю понравившуюся новогоднюю атрибутику и сувенирную продукцию. Повторно такие вещи почти не используются, и тонны мишуры, дождиков, гирлянд, ёлочных украшений отправляются на помойку. «Зелёная суббота» как раз призвана совместить желание обновить новогодние запасы и украшения и не навредить при этом экологии»



Акция по обмену пройдёт 17 декабря по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 52 (вход с улицы Молодогвардейской). Время проведения: с 12:00 до 15:00



На акцию можно приносить всё, что может потребоваться для празднования Нового года и Рождества. Главное, чтобы вещами можно было пользоваться повторно. Это могут быть ёлочные игрушки, украшения для дома, подарочные пакеты и упаковка, гирлянды, сувениры, бусы, открытки, ленты, мишура, бенгальские огни, может быть, даже ёлки или аксессуары для них. На акции можно обновить и праздничный гардероб - приносите на акцию карнавальные маски и костюмы, праздничные и торжественные наряды, обувь и аксессуары



«Помимо новогодней тематики, мы добавили традиционный формат свопа "без границ", куда самарцы могут принести любые ненужным им вещи, – говорит экоактивист Олег Комаров. - На акцию можно принести любую ненужную вещь в хорошем состоянии. Это может быть предмет гардероба, интерьера, бытовая техника или ненужные игрушки. Самое главное – вещи должны быть без повреждений, чистыми, рабочими»



Акция по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии «Зелёная суббота» стартовала в России в апреле. За 9 месяцев горожане успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями, посудой, растениями, товарами для животных, предметами для хобби.

Фото: ru.freepik.com