Здания дипломатических представительств МИД России появились на почтовых марках

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Почта России выпустила три марки с изображениями исторических зданий российских диппредставительств в Иране, Италии и Мексике.

На почтовые марки попали дворец в парке Атабека в Тегеране, где в 1943 г. проходила конференция глав антигитлеровской коалиции, вилла Абамелек, расположенная рядом с древней Аврелианской дорогой в Риме, и здание в Мехико, построенное в 1911 г. на месте исторической Асьенды Санта Катарина дель Ареналь XVII в.

Тираж марок — по 66 000 экземпляров, номинал — 72 руб. С их помощью можно отправить письма и открытки по России и за рубеж. Дополнительно Почта издала конверты первого дня и изготовила штемпель специального гашения для Москвы. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.