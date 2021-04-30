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Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая 

30 апреля 2021 19:59
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На сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок.

Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – продлена до 17 мая 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров. 

Основанием для продления срока регистрации стали нововведения в конкурс 2021 года.  «Главное отличие этого сезона заключается в том, что конкурс разделен на профильные специализации. В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение», запущенным в прошлом году, стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии», – пояснил Алексей Комиссаров. – Кроме того, прямо во время Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» к Президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились наши участники с предложением о запуске еще двух треков – это трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек «Студенты» для ребят пока без управленческого опыта. Треки стартовали, соответственно, позже остальных. И для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса продлить заявочную кампанию».

Из-за продления регистрации оргкомитет конкурса перенес и сроки проведения дистанционного этапа. Он стартует по новому графику с 20 мая и завершится 1 июля. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также выполнить задания по выбранным направлениям. Дополнительно, по желанию, конкурсанты смогут пройти задания от партнеров проекта.

По состоянию на сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок. Порядка 1 979 анкет поступило от нашего региона. В целом, Приволжский федеральный округ на втором месте в рейтинге активности по участию в заявочной кампании. 

На текущий момент всего на конкурс поступило более 140,5 тысяч заявок. Определились лидеры среди треков по количеству полученных анкет: на первом месте – «Бизнес и промышленность» (почти 48 тысяч заявок). На втором – трек «Государственное управление» (более 32 тысяч регистраций), на третьем – «Информационные технологии» (более 12 тысяч заявок).

Напоминаем, что участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени на один из 8 треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».

Дополнительная информация на официальном сайте.

Теги: «Лидеры России» заявки

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