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Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля

14 июля 2021 11:47
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Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля

Пенсионный фонд России готовится к приему заявлений на новую разовую выплату 10 тысяч рублей родителям детей от 6 до 18 лет.

Для большинства родителей предзаполненные заявления автоматически сформированы по имеющимся у фонда данным и направлены в личные кабинеты на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, единовременная выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года. Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам) на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе. Она начнется 16 августа 2021 года и будет осуществляться единоразово.

Единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

 

Теги: Акценты В центре внимания выплаты дети заявления

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