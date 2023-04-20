Заядлые курильщики в Самаре стали курить больше

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Каждый шестой курильщик признается, что стал «дымить» чаще, каждый третий — реже. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие курящие представители экономически активного населения.

В курении сигарет признаются 26% самарцев, причем не желает отказываться от сигарет каждый девятый.

Среднестатистический курильщик, который не собирается отказываться от этой привычки, выкуривает по 15 сигарет в сутки. Планирующие бросить курят меньше: в среднем по 9 сигарет. Мужчины устраивают перекуры чаще: те их них, кто задумывается о вреде никотина, курят по 12 сигарет в сутки (против 6 среди женщин), а те, кто пока не слишком озабочен последствиями, — по 18 (против 11 среди женщин).



Время проведения: 13—19 апреля 2023 года