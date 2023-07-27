Заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги

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Заводчиков могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги. Деятельность по коммерческому разведению питомцев предлагают вписать в закон «Об ответственном обращении с животными». Такие поправки подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды. Эксперты считают, что правовое регулирование рынка животных необходимо, однако на практике реализовать это непросто, особенно в части уплаты налогов.

Правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».

К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов, рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

Как сообщили «Известиям» в комитете ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, законопроект получил предварительную поддержку Минприроды и в данный момент направлен для получения официального отзыва в кабмин.