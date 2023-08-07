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Завершился сбор с начальниками служб артиллерийского вооружения Приволжского округа Росгвардии

7 августа 2023 09:47
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Завершился сбор с начальниками служб артиллерийского вооружения Приволжского округа Росгвардии

На базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа и Управления Росгвардии по Самарской области прошел учебно-методический сбор с начальниками служб артиллерийского вооружения.
В ходе проведения сбора подведены итоги выполнения мероприятий артиллерийско-технического обеспечения, поставлены задачи на предстоящий период. Выработано единое понимание по выполнению мероприятий артиллерийско-технического обеспечения служебно-боевой деятельности, боевой подготовки в различных условиях меняющейся обстановки. Участники сбора обменялись опытом, обсудили проблемные вопросы и определили пути их решения.
Кроме того, изучены темы по организации хранения вооружения, боеприпасов, материально-технических средств на складах артиллерийского вооружения, по порядку выдачи оружия и боеприпасов юридическим, физическим лицам и частным охранным организациям и другие.
Руководитель сбора дал высокую оценку специалистам при выполнении ими должностных обязанностей, как в повседневной деятельности, так и в ходе выполнения служебно-боевых задач.

Теги: Росгвардия

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