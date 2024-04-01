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Завершился региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству

1 апреля 2024 17:07
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Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, 240 конкурсантов стали победителями и призёрами Чемпионатов.

С 20 по 29 марта в Самарской области прошли соревнования регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Региональным оператором мероприятий Чемпионатного движения выступает Центр профессионального образования Самарской области.

Региональный этап Чемпионатов – самое крупное соревнование по профессиональному мастерству среди студентов и школьников. В этом году в региональный этап прошли обучающиеся из 127 образовательных организаций.  Состязания в «Основной» возрастной категории, в которых приняли участие 349 студентов программ среднего профессионального образования, состоялись по 55 компетенциям. В категории «Юниоры» школьники, достигшие возраста 14 лет, соревновались по 19 компетенциям. А оценивали мастерство участников почти 600 экспертов-наставников и индустриальных экспертов.

Конкуренция по отдельным направлениям столь высока, что пробиться в региональный этап в ходе предварительного отбора смог лишь каждый восьмой претендент. Во многом это связано с качеством профориентационной работы и тем вниманием, которое в регионе уделяется совершенствованию системы среднего профессионального образования и взаимодействию с потенциальными работодателями для бесшовного пути из колледжа на предприятия.

Виктор Акопьян, министр образования и науки Самарской области, сообщил: «В 2023 году 64% выпускников 9-х классов выбрали СПО. Это говорит о том, что ребенок, заканчивая основную школу, абсолютно точно уверен, что он найдет работу в экономике региона. Самарская область – один из немногих регионов, где профориентация начинается уже с детского сада, это, например, чемпионат «Будущие профессионалы 5+».

Министр также отметил, что в 2024 году завершается работа по национальному проекту «Образование», благодаря которому существенно обновлена материальная база учебных заведений региона. Самарская область в числе первых вступила в федеральный проект «Профессионалитет». Из регионального бюджета выделяются средства на ремонт спортзалов, пищеблоков и другой инфраструктуры.

В успешном проведении соревнований заинтересованы и предприятия-партнеры региона, представители которых помогают в разработке конкурсных заданий и подготовке площадок, а также в оценке деятельности конкурсантов. Партнерами регионального этапа в Самарской области стали более 120 организаций, которые предоставили призерам возможность пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве по итогам регионального отбора.

О важности соревнований по профессиональному мастерству говорила Людмила Дудкина, заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в рамках деловой программы Чемпионата: «Соревнования профессионального мастерства и для работодателей, и для учащихся — хорошая возможность увидеть друг друга, достигнуть неких предварительных договоренностей. Ребятам я советую быть открытыми к новому, а также прибегать к помощи карьерных консультантов для того, чтобы построить грамотно свою профессиональную траекторию».

Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, 240 конкурсантов стали победителями и призёрами Чемпионатов.

Студент Поволжского государственного колледжа, Митякин Вячеслав, стал победителем в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»: «Участие в Чемпионате для меня – это настоящий вызов, который помог мне вырасти, как профессионалу, так и как личности. Моя цель — это не только победа, хотя, конечно, это очень приятный бонус. Мне важно было понять, насколько хорошо я освоил свою профессию, насколько готов к реальной работе. Чемпионат дал мне возможность проверить себя в условиях, максимально приближенных к реальным, и понять, над чем мне еще нужно работать», — поделился мыслями Владислав.

5 апреля состоится церемония награждения победителей регионального этапа. Осенью сильнейшие конкурсанты представят Самарскую область на Финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Финалисты по наиболее востребованным компетенциям встретятся на Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге.

Призёры и победители чемпионата в Самарской области получают премию Губернатора. Губернатор Дмитрий Азаров в 2023 году на традиционной августовской конференции работников образования объявил в Самарской области «пятилетку среднего профессионального образования». Благодаря поддержке Главы региона в рамках проекта «Профессионалитет» в Самарской области созданы и действуют два крупных образовательно-производственных кластера для машиностроительной и железнодорожной отраслей. Три новых кластера примут первых студентов в 2024 году.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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