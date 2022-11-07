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Завершился этап Народного голосования Премии #МЫВМЕСТЕ-2022

7 ноября 2022 16:08
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148 тысяч россиян и 30 губернаторов поддержали финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ на Народном голосовании.

148 тысяч россиян и 30 губернаторов поддержали финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ на Народном голосовании. Баллы за голоса, полученные на Народном голосовании, суммируются с голосами Федерального жюри и таким образом повышают шанс участников на победу в Премии.

Народное голосование – этап финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ — проходило на крупнейшей платформе добрых дел в России ДОБРО.РФ с 15 октября по 5 ноября. В нем участвовало 127 социальных инициатив, которые затрагивают все сферы деятельности: культуру и искусство, развитие страны, экологию, спорт и прочие. 37 проектов заявили волонтеры, авторами 36 инициатив выступили некоммерческие организации; остальные 39 созданы представителями бизнеса и коммерческими компаниями. В голосовании также участвовали 15 проектов в рамках спецноминации #МЫВМЕСТЕ с Россией.

Благодаря народному голосованию, помимо бонусных баллов авторы проектов получили широкую информационную поддержку и возможность познакомиться с партнерами и единомышленниками. Признание участников Народного голосования – необходимое условие для победы в Премии #МЫВМЕСТЕ. Также проекты финалистов оценивали члены жюри Премии. В состав экспертов вошли организаторы и партнеры Национального трека, общественные деятели и лидеры в области благотворительности, волонтёрского движения и поддержки гражданских инициатив в России.

В рамках спецноминации за инициативы и проекты, направленные на повышение благополучия населения на территориях ДНР, ЛНР и Украины и людей, эвакуированных с этих территорий, проголосовало более 32 тыс. человек. Трек «Бизнес» собрал 26 959 голосов, треки «НКО» и «Волонтёры» — 41 310 и 47 879 голосов соответственно.

Самой популярной номинацией стала «Лидер социальных изменений», за ее участников отдали голоса 24 440 человек. На втором месте — номинация «Страна возможностей» — 20 773 проголосовавших, на третьем — «Помощь людям» — 18 627.

Больше всего голосов поступило от жителей Москвы – 10 365. Не менее активными оказались жители Рязанской области — 10 278 голосов. На третьем месте – Ханты-Мансийский автономный округ – 8 807 голосов. Далее идут Тульская и Волгоградская области — 7 872 и 7 406 голосов соответственно.

Чтобы результаты голосования соответствовали пользе от инициатив и реальному масштабу их поддержки, в каждой номинации граждане могли выбрать лишь по одной инициативе НКО, волонтеров старше и младше 18 лет, бизнеса, а также авторов социального контента. Для этого голосующие должны были зарегистрироваться на площадке проведения – крупнейшей платформе добрых дел в России ДОБРО.РФ.

Многие проекты, представленные в Народном голосовании, набрали тысячи голосов благодаря поддержке земляков участников, которые разворачивали масштабные кампании в поддержку своих проектов. Им помогали семьи, друзья, коллеги, местные ведомства, учреждения: посвящали инициативам бесчисленное количество постов, комментариев, конкурсов, «сторис» и прямых эфиров. Журналисты писали о них статьи, снимали видеосюжеты. Поддержать своих просили на сайтах компаний, школ, колледжей и вузов, где они работают или учатся. За некоторых агитировали и представители власти. Так, об участниках из Ростовской области писал в соцсетях губернатор Василий Голубев с призывом «поддержать земляков в решающем голосовании». В числе губернаторов, которые также призывали голосовать за своих земляков: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Республики Алтай Олег Хорохордин и многие другие. Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, подчеркнул, что голос каждого «может повлиять на то, какие социальные проекты станут лучшими и будут реализованы».

В общей сложности проекты участников поддержали представители 30 регионов страны.

«В этом году в Народном голосовании Премии приняло участие на 15% больше жителей страны, чем годом ранее. Десятки тысяч россиян голосовали за проекты своих земляков, помогая им победить в Премии. В 30 регионах с призывом к населению обратились лично губернаторы. Это по-настоящему народная поддержка. 5 Декабря в Национальный день волонтера мы объявим победителей Премии. Каждый из них получит гранты, годовую программу обучения, медиасопровождение, бесплатные путешествия по России и многое другое. Но каждый из них уже победил в тот момент, когда принял решение жить не только для себя, но и помогать другим. Это делает человека сильнее», — прокомментировал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Суммарная оценка, которую получит инициатива финалиста Премии, будет складываться из баллов за голоса, полученные на Народном голосовании, и баллов от Федерального жюри Премии – победителями станут те, кто наберет больше.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра, который пройдет 5-7 декабря 2022 г. в Москве. Они получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на других площадках партнеров Премии.

Напомним, что Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Оператором выступает Ассоциация волонтёрских центров, сообщает пресс-служба #МЫВМЕСТЕ.

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