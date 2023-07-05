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Завершилась стажировка «серебряных» волонтеров Самарской области в город Йошкар-Ола

5 июля 2023 11:17
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Завершилась стажировка «серебряных» волонтеров Самарской области в город Йошкар-Ола

В Самарской области продолжается реализация проекта Ресурсный центр «серебряного» добровольчества Самарской области, цель которого – дать возможность людям пожилого возраста, самореализоваться через добровольчество. Данная программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

С 25 по 27 июня для координаторов волонтерских отрядов и авторов социальных проектов «серебряного» добровольчества Самарской области проходила стажировка в Республике Марий Эл.  Добровольцы «серебряного» возраста из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, а также из Ставропольского, Клявлинского, Красноармейского, Шенталинского, Большечерниговского, Елховского, Волжского и Шигонского районов посетили коллег из города Йошкар-Ола.

 В столице Республики Марий Эл в течение трех дней «серебряных» добровольцев ждала насыщенная программа по обмену добровольческим опытом и механизмами работы по развитию «серебряного» волонтерства, а также по развитию добровольчества между регионами.

          Делегация Самарской области познакомилась с опытом коллег из Ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Марий Эл, в том числе с культурным проектом «Марийское лето».   Для участников стажировки был организован круглый стол по знакомству с практиками и технологиями регионов Республики Марий Эл, Самарской области, Санкт-Петербурга и Чувашской Республики. Познакомились «серебряные» добровольцы Самарской области с основными образовательными проектами «Университет третьего возраста», «Финансовая грамотность» Регионального центра «серебряного» добровольчества Республики Марий Эл.

         «Отметила для себя театральную практику, которую реализуют в регионе силами волонтеров, «серебряные» показали нам спектакль «Страна Муравия» по произведению Александра Твардовского. Воистину кладезь мудрости, семейные традиции, уважение и бережное отношение друг к другу раскрыты талантливо в этом спектакле. За круглым столом мы рассказали о деятельности Добро.Центра «Молоды душой» Самарской области и о практиках работы волонтерских отрядов муниципальных образований», – рассказала о стажировке Мария Беликова из города Самара.

         Для добровольцев была проведена экскурсия по Национальному банку Республики Марий Эл «Музей денег». В рамках стажировки «серебряные» добровольцы Самарской области и добровольцы Республики Марий Эл подписали соглашение о совместной деятельности. Документ позволит добровольческим центрам регионов вместе реализовывать проекты и поддерживать друг друга в любых начинаниях. Далее состоялось ознакомление с деятельностью Добро.Центра «Волонтеры Культуры» Республики Марий Эл.

        Также в рамках стажировки «серебряные» волонтеры познакомились с гуманитарным волонтерским движением «Сердце матери» города Йошкар-Олы, где провели совместную акцию по изготовлению армейского сухого душа для участников СВО.

         «Наша делегация исполнила для коллег Гимн «серебряных» волонтеров Самарской области. Благодарим за возможность познакомится с деятельностью коллег из Йошкар-Олы, Чебоксар и Санкт-Петербурга. Наши координаторы отрядов рассказали о деятельности и проектах: «Нить Победы», «Скрепы добра», «Жизнь в движении», Театр-студия «Совушки», Фестиваль «Серебряная россыпь звёзд», наглядно показали готовые изделия для участников СВО», – поделилась впечатлениями о стажировке Галина Мошнинова из Ставропольского района Самарской области.

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