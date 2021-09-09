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8 сентября завершила свою работу Школа командных составов студенческих отрядов Самарской области.

Численность бойцов студенческих отрядов Самарской области насчитывает более двух тысяч человек, объединённых в 65 студенческих отрядов.

Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова данное направление в регионе не только развивается и совершенствуется, но и приобретает новые масштабы.

Так, в 2021 году в рамках мероприятия прошло сразу две школы. Нововведением стала школа командных составов студенческих отрядов для профессиональных образовательных организаций Самарской области.

Участниками заездов стали комсоставы штабов студенческих отрядов, линейных студенческих отрядов учреждений, а также потенциальные бойцы студенческих отрядов учреждений высшего образования, где планируется открытие штабов. Впервые в 2021 году в мероприятии приняли участие представители профессиональных образовательных организаций Самарской области.

В рамках работы школы бойцы первого заезда освоили навыки взаимодействия внутри коллектива, основы корпоративной культуры, управления командой, ведения деловых переговоров, а также расширили ранее полученные знания о российских студенческих отрядах. Участники успешно справились со всеми заданиями и получили сертификаты о прохождении школы комсоставов.

Ребята, представляющие ССУЗы Самарской области, прошли тренинги на сплочение и взаимодействие в команде, работали над проектами и будущими направлениями своей деятельности.

«Школа командных составов – это одна из ярких страниц в жизни студента. Здесь мы не только узнали о Российских студенческих отрядах, но и получили новый опыт, обрели новых единомышленников. В дальнейшем я планирую участвовать в создании студенческих отрядов в колледже, в котором обучаюсь. Считаю, что это будет благотворно влиять на развитие данного движения в регионе», - рассказал участник-студент Самарского энергетического колледжа Максим Аптекашев.

В заключении студентам профессиональных образовательных организаций вручили бойцовки. Впереди у них создание штабов на базе своих учреждений.

Фото: пресс-служба облправительства