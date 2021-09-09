Я нашел ошибку
Главные новости:
Юбиляром стал LADA Vesta SW Cross синего цвета «дайвинг» в комплектации [BLACK].
600-тысячная LADA Vesta отправится на экспорт в Республику Беларусь
В концерте «От Шостаковича до наших дней» прозвучит симфоническая, камерная и эстрадная музыка.
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
На следующей неделе партия проведет совещания с Правительством по проекту бюджета на 2022 год и период 2023-2024 годов, где будут обсуждаться эти вопросы.
Правитиельство и ЕР начали реализацию инфраструктурных проектов в регионах и программу капремонта школ
В ходе работы участники познакомились с новыми технологиями в профилактической работе с подростками.
В Чапаевске прошел семинар – практикум по профилактике негативных явлений в молодежной среде «PROФилактика»
Численность бойцов студенческих отрядов Самарской области насчитывает более двух тысяч человек, объединённых в 65 студенческих отрядов
Завершила свою работу Школа командных составов студенческих отрядов Самарской области
Среди участников второго этапа разыграли 9 главных призов - телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные учреждения Самары.
Награды получили победители второго этапа акции «Самара, я привит!»
Алина Белова в возрастной категории до 15 лет. Виктория Раевская в возрастной категории до 17 лет.
На первенстве Европы по спортивной радиопеленгации  самарские спортсменки завоевали две серебряные медали
На самарской набережной у Ладьи состоится кинопоказ «Тишина»
На самарской набережной у Ладьи состоится кинопоказ «Тишина»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.44
0.25
EUR 86.91
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
На самарской набережной у Ладьи состоится кинопоказ «Тишина»
Театр «Дилижанс» открывает юбилейный 30-й театральный сезон премьерой спектакля «Чичиковlive»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Завершила свою работу Школа командных составов студенческих отрядов Самарской области

9 сентября 2021 14:36
77
Численность бойцов студенческих отрядов Самарской области насчитывает более двух тысяч человек, объединённых в 65 студенческих отрядов

8 сентября завершила свою работу Школа командных составов студенческих отрядов Самарской области. 

Численность бойцов студенческих отрядов Самарской области насчитывает более двух тысяч человек, объединённых в 65 студенческих отрядов.

Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова данное направление в регионе не только развивается и совершенствуется, но и приобретает новые масштабы.

Так, в 2021 году в рамках мероприятия прошло сразу две школы. Нововведением стала школа командных составов студенческих отрядов для профессиональных образовательных организаций Самарской области.

Участниками заездов стали комсоставы штабов студенческих отрядов, линейных студенческих отрядов учреждений, а также потенциальные бойцы студенческих отрядов учреждений высшего образования, где планируется открытие штабов. Впервые в 2021 году в мероприятии приняли участие представители профессиональных образовательных организаций Самарской области.

В рамках работы школы бойцы первого заезда освоили навыки взаимодействия внутри коллектива, основы корпоративной культуры, управления командой, ведения деловых переговоров, а также расширили ранее полученные знания о российских студенческих отрядах. Участники успешно справились со всеми заданиями и получили сертификаты о прохождении школы комсоставов.

Ребята, представляющие ССУЗы Самарской области, прошли тренинги на сплочение и взаимодействие в команде, работали над проектами и будущими направлениями своей деятельности. 

«Школа командных составов – это одна из ярких страниц в жизни студента. Здесь мы не только узнали о Российских студенческих отрядах, но и получили новый опыт, обрели новых единомышленников. В дальнейшем я планирую участвовать в создании студенческих отрядов в колледже, в котором обучаюсь. Считаю, что это будет благотворно влиять на развитие данного движения в регионе», - рассказал участник-студент Самарского энергетического колледжа Максим Аптекашев.

В заключении студентам профессиональных образовательных организаций вручили бойцовки. Впереди у них создание штабов на базе своих учреждений.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Николай Плаксин согласован на должность министра строительства Самарской области
9 сентября 2021  13:53
Николай Плаксин согласован на должность министра строительства Самарской области
127
О реализации проекта «Карта жителя Самарской области» рассказали в радиоэфире «Эхо Москвы в Самаре»
9 сентября 2021  11:59
О реализации проекта «Карта жителя Самарской области» рассказали в радиоэфире «Эхо Москвы в Самаре»
208
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
9 сентября 2021  11:27
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
203
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
9 сентября 2021  10:21
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
215
Команда министерства финансов Самарской области получила награду на Московском финансовом форуме 2021.
8 сентября 2021  21:17
Дмитрий Азаров рассказал об опыте развития Самарско-тольяттинской агломерации на Московском финансовом форуме 2021
1007
Весь список